De Domenico: "Gli operatori sanitari dell'emergenza Covid congedati dall'Asp di Messina" - Tempostretto

Per il responsabile del dipartimento Sanità del Partito democratico, si tratta di una scelta "inspiegabile alla luce del vertiginoso aumento dei contagi" in città e provincia

MESSINA – “Una scelta inspiegabile”: così Franco De Domenico, responsabile del dipartimento Sanità del Partito democratico, definisce la scelta di non rinnovare il contratto, scaduto il 30 giugno, degli operatori sanitari operanti nella provincia di Messina nell’ambito dell’emergenza Covid-19. Sottolinea l’ex deputato regionale ed ex candidato a sindaco per il centrosinistra: “Senza preavviso alcuno, assistenti sociali, psicologi, tecnici della prevenzione e biologi si sono visti recapitare la nota, incredibilmente con la medesima data del 30 giugno, di cessazione del rapporto a firma del dottor Alagna, commissario straordinario dell’Asp Messina”.

“I contagi aumentano vertiginosamente e il sistema da due giorni è bloccato”

Una scelta non condivisibile per De Domenico (nella foto): “Tutto il sistema di tracciamento, programmazione dei tamponi, rilascio dei provvedimenti di inizio isolamento nonché il supporto telefonico ai positivi già da due giorni è bloccato con centinaia di persone in attesa di essere chiamate. Tutto ciò appare inspiegabile alla luce del vertiginoso aumento dei contagi ma anche della nota dell’assessore Razza, che a marzo chiedeva alle Aziende sanitarie provinciali la proroga del personale Covid fino al 31 dicembre 2022 al fine di non smantellare la struttura emergenziale”.

“Perché solo a Messina non si è provveduto al rinnovo dei contratti?”

Osserva l’esponente del Pd: “Mentre le altre Asp provinciali della Regione siciliana hanno già provveduto al rinnovo dei contratti di tutto il personale impegnato nell’emergenza Covid, a Messina ci si distingue sempre in senso negativo e a danno dei lavoratori del settore. A questo punto, appare non più procrastinabile questa inspiegabile situazione verificatasi all’Asp Messina. Occorre garantire da un lato i lavoratori messinesi impegnati nel settore, al pari di quelli delle altre province, e dall’altro a tutti i cittadini positivi assistenza e supporto in una situazione sanitaria in cui la recrudescenza del virus sta raggiungendo i picchi più alti mai registrati”.