De Luca: “Messina ‘violentata’ da destra e sinistra, noi abbiamo cancellato quel disastro”

Il leader di Sud chiama Nord rivendica i risultati ottenuti e si scaglia contro gli "pseudo personaggi politici che vorrebbero tornare ai vertici dell'Amministrazione"

MESSINA – “Ancora una volta arrivano attacchi nei miei confronti da pseudo personaggi politici che a Messina vorrebbero tornare ai vertici dell’amministrazione dopo aver fatto disastri. Si spacciano per il nuovo, ma sono gli stessi che hanno violentato politicamente questa città”, così il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

“Esistono sia a destra che a sinistra – aggiunge De Luca – e oggi pretendono persino di dare lezioni su come si amministra. Sono gli stessi che continuano a fare sedute spiritiche, nel goffo tentativo di screditare i risultati che prima l’amministrazione De Luca e oggi quella Basile stanno concretamente portando a casa. Sedute spiritiche che, a essere sinceri, sono contro la città”.

Per Cateno De Luca “Messina merita molto di più rispetto a questi personaggi”. “E noi – spiega il deputato regionale e sindaco di Taormina – grazie ai risultati ottenuti, siamo oggi nelle condizioni di garantirlo. Non dimentichiamo come abbiamo ereditato la città dopo anni di amministrazioni di centrodestra e centrosinistra: una “non città”, piegata da scelte scellerate”.

“Oggi – conclude Cateno De Luca – abbiamo quasi del tutto cancellato quel disastro, riportando Messina a un livello di normalità. Adesso, con una visione strategica chiara, stiamo lavorando affinché la città diventi un traino per l’intera Regione Siciliana. Chi ha tradito la fiducia dei messinesi non ha alcun titolo per proporsi come alternativa. I messinesi non dimenticano gli anni bui causati da politiche irresponsabili”.

Articoli correlati