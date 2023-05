De Luca si dimette, elezione del presidente rinviata. Aula nell'impasse: prima la surroga - Tempostretto

La maggioranza si sfalda: Restuccia e Rotondo lasciano Basile e passano al gruppo Misto

MESSINA – Dura appena 2 minuti e termina con aspre polemiche il Consiglio comunale di oggi, in cui si sarebbe dovuto procedere alla seconda votazione per l’elezione del presidente del Consiglio stesso. Le dimissioni da consigliere arrivate in mattinata e presentate da Cateno De Luca hanno di fatto bloccato i lavori. Ad aprire e chiudere è Alessandro De Leo, che invece non si dimette.

Si apre alle 11.07 con le comunicazioni ufficiali delle dimissioni e del passaggio al gruppo misto di Giulia Restuccia ed Emilia Rotondo. Poi De Leo spiega: “Viste le dimissioni del consigliere Cateno De Luca non si potrà votare. Si procederà a nuova convocazione per la surroga come da regolamento”. Insorge Fratelli d’Italia che avrebbe voluto chiedere ufficialmente alla segretaria Rossana Carrubba di intervenire in merito. Tutto da rifare, in ogni caso: l’elezione del presidente slitta.