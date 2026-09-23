 Degrado e rifiuti a Pace: la denuncia dei residenti tra erbacce e rischi per il ponte

Degrado e rifiuti a Pace: la denuncia dei residenti tra erbacce e rischi per il ponte

Redazione

Degrado e rifiuti a Pace: la denuncia dei residenti tra erbacce e rischi per il ponte

mercoledì 23 Settembre 2026 - 10:20

Cumuli di rifiuti e sterpaglie in via Bertuccio

La frazione marinara di Pace fa i conti con una situazione di degrado che va avanti da mesi, sollevando la forte preoccupazione dei residenti. A farsi portavoce del malcontento della zona è il cittadino Domenico Carbone, residente in via Bertuccio, che denuncia lo stato di abbandono in cui versa l’area compresa tra le vicinanze del bar Spadaro, sulla via Consolare Pompea 615, e l’asse viario limitrofo.

Al centro della segnalazione vi è un deposito incontrollato di rifiuti di varia natura e un fitto accumulo di sterpaglie. La vegetazione incolta e la spazzatura si estendono lungo tutto il tratto che comprende il ponte, interessando anche la zona sottostante e le vie circostanti.

Oltre al pessimo impatto visivo e alle conseguenti criticità igienico-sanitarie, la presenza di questo materiale vegetale secco e dei rifiuti abbandonati rappresenta un fattore di rischio concreto. La conformazione del sito e la vicinanza al ponte espongono l’area a potenziali atti vandalici, come roghi dolosi, e rischiano di ostruire il canale di reflusso sottostante la struttura.

Di fronte a una condizione definita inaccettabile e rischiosa per la sicurezza pubblica, i residenti chiedono un intervento tempestivo da parte degli organi competenti. L’obiettivo è restituire decoro, pulizia e condizioni di piena salubrità a un’area frequentata e vissuta quotidianamente dai cittadini.

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