 Tangenziale di Messina. "Un mese di chiusura dell'ingresso di Tremestieri paralizzerà la zona sud"

Tangenziale di Messina. “Un mese di chiusura dell’ingresso di Tremestieri paralizzerà la zona sud”

Redazione

Tangenziale di Messina. “Un mese di chiusura dell’ingresso di Tremestieri paralizzerà la zona sud”

mercoledì 23 Settembre 2026 - 11:05

Il campanello d'allarme lanciato dai consiglieri Gioveni e Vaccarino

“La chiusura totale da oggi e per circa 1 mese e mezzo della rampa di ingresso dello svincolo di Tremestieri per i necessari lavori all’omonimo viadotto paralizzerà la zona sud della città e non comprendiamo come un intervento di così tale portata sia stato annunciato alla città con così poco preavviso e soprattutto, da parte di Palazzo Zanca, senza delle evidenti contromisure per fronteggiare i disagi”.

A manifestare preoccupazione per le ripercussioni sulla viabilità e la sicurezza sono i consiglieri comunali Libero Gioveni e Benedetto Vaccarino che ieri hanno ricevuto le rimostranze dei residenti della zona sud.

“Nulla da dire sulla necessità da parte del Cas di mettere in sicurezza il viadotto Tremestieri – chiariscono subito Gioveni e Vaccarino – ma sulle modalità di comunicazione dell’importante operazione infrastrutturale e soprattutto sul silenzio da parte dell’Amministrazione rispetto ai provvedimenti mitigatori da porre in essere siamo a dir poco perplessi.

“Se ancora non è stata ben recepita l’imponenza e soprattutto la lunga durata dell’intervento – proseguono i capigruppo di Fratelli d’Italia e Mpa – ci preme evidenziare, senza voler apparire catastrofici, che proprio in questo periodo in cui fra l’avvio ormai consolidato di tutte le scuole e la ripresa di tutte le attività lavorative, la zona sud, già di per sé caotica, rischia di assumere i contorni di un inferno viario”.

“Ci chiediamo quindi – insistono i due consiglieri -: era proprio necessario chiudere la rampa H24 e non solo, per esempio, nelle ore notturne? Come ha intenzione l’Amministrazione e il comandante della polizia municipale di gestire l’emergenza? Sono tutti quesiti, questi – concludono Gioveni e Vaccarino – che vorremmo porre in un’audizione urgente della Commissione Viabilità alla presenza di tutti i soggetti interessati (Cas, polizia municipale, assessori alla viabilità e alla protezione civile, servizio mobilità urbana) che a questo punto si rende necessaria e che chiederemo immediatamente”.

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