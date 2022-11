Deposito costiero gnl, Edison ritira la manifestazione d'interesse - Tempostretto

Ora l'Autorità Portuale, insieme al Ministero, dovrà valutare cosa fare

Edison ha ritirato la manifestazione d’interesse a realizzare un deposito costiero di gnl (gas naturale liquefatto) nella zona tra San Filippo e Pistunina. L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina aveva assegnato un termine per presentare altra dichiarazione a chiarimento delle proposte migliorative inserite nella richiesta di partecipazione. La risposta è arrivata ma è negativa.

Cosa succederà a questo punto? La procedura andrà comunque avanti o si fermerà? “Nelle prossime settimane, dopo aver sentito il Mit, valuteremo cosa fare” – dice il presidente dell’Autorità Portuale, Mario Mega.

Un progetto, anzi uno studio di fattibilità, che non è nato sotto i migliori auspici, anzi con tanti pareri negativi dalle parti politiche e sociali. E che adesso potrebbe essere definitivamente cassato anche perché sarebbero stretti i tempi per spendere i soldi disponibili, 30 milioni del Fondo complementare Pnrr. Il deposito ne vale, o valeva 90, con gli altri 60 previsti in finanzia di progetto. Adesso, però, è tutto in discussione.

