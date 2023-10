Dialogo e confronto scuola-Comune, l'assessore Currò all'Istituto "Evemero da Messina" - Tempostretto

L'amministratore ha visitato sia la sede centrale dell’Evemero che quella distaccata di Faro Superiore per un confronto con i docenti e gli studenti delle classi delle due sedi

MESSINA – Nell’ambito del progetto “Le istituzioni incontrano la scuola” l’assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò si è recato all’istituto “Evemero da Messina”. Il rappresentante dell’Amministrazione comunale nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte il presidente della VI Circoscrizione Francesco Pagano e il presidente del Consiglio d’Istituto, Massimo Costanzo, ha visitato sia la sede centrale dell’Evemero che quella distaccata di Faro Superiore per un confronto con i docenti e gli studenti delle classi delle due sedi scolastiche, quella centrale e l’altra distaccata, complessivamente quattro classi della primaria e tre classi della secondaria di primo grado. “Un importante momento – ha detto l’assessore Currò – che farà da apripista per la realizzazione di un percorso di dialogo e confronto tra la popolazione scolastica e l’ente Comune, utile a creare momenti scambio e un legame fattivo tra le due realtà per porre quesiti, necessità e iniziative per ottenere risposte immediate ed esaustive, oltre a rendere la scuola forza motrice della storia per arrivare alla costruzione di un nuovo umanesimo con l’uomo al centro dell’universo”.