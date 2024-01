Differenziata, Messina leader in Sicilia. In Italia 8ª tra le città con oltre 200mila abitanti

La differenziata al 60% pone la Città davanti a Roma, Genova, Napoli, Bari, Palermo e Catania

MESSINA leader indiscusso nella gestione dei rifiuti in Sicilia, smentendo il fatalismo del ‘non si può fare’. Attualmente, è la prima tra le Città metropolitane siciliane e si colloca all’ottavo posto tra le 14 città con oltre 200 mila abitanti, vantando una percentuale di raccolta differenziata prossima al 60%. Questo successo mette Messina davanti a città come Roma, Genova, Napoli, Bari, Palermo e Catania, dimostrando la determinazione e l’impegno della comunità nel perseguire obiettivi ambiziosi. Mariagrazia Interdonato, presidente di Messina Servizi Bene Comune, ha annunciato con orgoglio questa conquista durante una diretta su Antenna Sicilia, ospite del giornalista Michele Cucuzza nella trasmissione Buongiorno Sicilia. Interdonato ha inoltre dichiarato che l’obiettivo della città è raggiungere il 65% di raccolta differenziata e oltre.

Il prossimo evento in programma per l’1 febbraio a Palazzo Zanca: “65% e oltre! Efficienza e sfide in Sicilia: riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero. La virtuosa gestione dei rifiuti nella Città Metropolitana di Messina” rappresenta un’occasione per condividere le esperienze positive di Messina nella gestione dei rifiuti. La cittadinanza e la stampa sono state invitate a partecipare e ad approfondire la strada percorsa dalla città per raggiungere questi risultati significativi. Un momento di celebrazione e condivisione di successi, evidenziando come la collaborazione e la determinazione possano portare a risultati eccezionali nella gestione sostenibile dei rifiuti.

