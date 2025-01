Diocesi di Messina, nuove nomine dell’arcivescovo

La Curia comunica le decisioni di monsignor Giovanni Accolla

MESSINA – La Curia comunica le nuove nomine dell’arcivescovo di Messina Giovanni Accolla.

Eccole:

• p. Massimo CUCINOTTA, T.O.R., Amministratore parrocchiale della Parrocchia di Santa Maria Candelora in Serro – Villafranca Tirrena;

• sac. Salvatore DI BLASI, Rettore del Santuario di Maria Ausiliatrice in Alì Terme, Vicario parrocchiale della Parrocchia di Sant’Agata in Alì e Vicario parrocchiale della Parrocchia di San Rocco in Alì Terme;

• sac. Giuseppe GULLÌ, T.O.R., Vicario parrocchiale della Parrocchia Santissima Annunziata in Camaro San Luigi – Messina;

• sac. Pierpaolo PELLICO, Vicario parrocchiale della Parrocchia di Sant’Elena in Messina e Addetto alla Segreteria arcivescovile;

• sac. Claudio SIRNI, Vicario parrocchiale della Parrocchia di San Clemente in Messina.