Capo d'Orlando, bonificata area di Tavola Grande. Ingrillì: "stop tolleranza"

Hanno preso il via questa mattina, le operazioni di pulizia e bonifica della piccola discarica abusiva sorta presso l’area di Tavola Grande, nel comune di Capo d’Orlando. Gli operai sono intervenuti per rimuovere con mezzi specializzati rifiuti e detriti di ogni genere.

“Non è la prima volta che l’amministrazione interviene in questa parte di territorio che alcuni incivili hanno evidentemente scambiato per un’area di deposito libero ed incontrollato –ha dichiarato il sindaco Franco Ingrillì– ma il tempo della tolleranza è finito. Se il senso civico non appartiene a tutti, a tutti deve appartenere il rispetto delle regole e chi sbaglia deve pagare”.

Una situazione che, secondo quanto spiegato dall’amministrazione, torna a ripresentarsi nel tempo. Ma l’invito alla cittadinanza è quello a collaborare e a segnalare l’abbandono di rifiuti, così da facilitare gli interventi sul territorio.

“Siamo già intervenuti altre volte senza fare pubblicità a Tavola Grande e come sempre contiamo sulla collaborazione dei cittadini – commenta il vicesindaco Cristian Gierotto, che ha coordinato le operazioni di bonifica- Come accaduto in passato, basta una segnalazione anche telefonica per avviare una bonifica sul territorio”.