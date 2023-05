Discarica abusiva nel bosco a Cesarò, 2 denunce - Tempostretto

Sono un allevatore di 57 anni ed un 36enne, nelle aree c'era di tutto: materiali di edilizia e ferrosi

CESARO’ – Scattano due denunce per le discariche abusive scoperte dai Carabinieri tra il comune dei Nebrodi e quello limitrofo di San Teodoro. Si tratta di un allevatore 57enne ed un 36enne, ritenuti responsabili dei reati di deposito incontrollato di rifiuti speciali e non, in assenza dei prescritti titoli autorizzativi e cautele di legge.

I militari hanno scoperto le due aree trasformate in veri e propri depositi di qualunque cosa, a cielo aperto e col rischio inquinamento del terreno circostante: materiali di risulta edilizia, ferrosi arrugginiti, vecchi elettrodomestici, cartellonistica stradale in disuso, parti meccaniche di veicoli con sversamento di oli e liquidi sul terreno e altro ancora.

Il controllo per la tutela dell’ambiente è una delle priorità delle attività preventive e di contrasto poste in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, tenuto conto delle gravi conseguenze che gli illeciti nel settore possono provocare al territorio.