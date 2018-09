Spazzatura, scarti di cantiere e anche amianto: a Gesso vincono gli incivili

Sacchi pieni di spazzatura, bottiglie di plastica, materiale proveniente da lavori edili, bottiglie di vetro,materassi, persino un serbatoio in amiantoe qualsiasi tipo di rifiuti.

Una vera discarica a cielo aperto creata da chi evidentemente continua a ritenere normale abbandonare così la propria spazzatura. Succede a Gesso, sulla strada statale nei pressi di un rudere antico trasformato in pattumiera.

A denunciarloè il consigliere della VI circoscrizione Mario Biancuzzoche ha documentato il degrado e la sporcizia che in quest’area regnano sovrane con un report fotografico che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

«Una signora residente nelle vicinanze mi ha dichiarato che topi, moscerini, zanzare ed insetti vari si annidano in questa spazzatura e proliferano in modo esponenziale» racconta Biancuzzo chiedendo una bonifica urgente dell’area.

Il consiglierechiede inoltre l’installazione di una telecameraal km 15 della statale 113 per consentire di individuare questi incivili che non hanno rispetto per la comunità e che stanno rovinando e deturpando il territorio, per denunciarli alla Procura della Repubblica per “Inquinamento Ambientale”.

«Non basta una semplice multa, troppo facile per questi criminali».