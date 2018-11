VIDEO Esonda il "Pagliara", attivato il Coc. Sopralluogo di Genio civile e Vdf

PAGLIARA - CLICCA QUI: LE IMMAGINI E LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO SEBASTIANO GUGLIOTTA

Il torrente Pagliara è esondato all’alba in contrada Terranova-Cabalello, all’altezza del campo di calcio, dirimpetto il cimitero. Con propria ordinanza, il sindaco, Sebastiano Gugliotta ha attivato il Coc (Centro operativo comunale). Nel corso della mattinata, in seguito alla relazione del corpo di Polizia municipale, hanno avuto luogo due sopralluoghi con i Vigili del fuoco e i tecnici del Genio civile. “La situazione è delicata – spiega il primo cittadino – pertanto è necessario intervenire urgentemente per la risagomatura e lo svuotamento dell’alveo per scongiurare rischi alla popolazione”.