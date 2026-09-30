Disturbi del neurosviluppo, a Messina una giornata di confronto

Il 2 ottobre al Dipartimento Cospecs dell’università l’incontro promosso da Aba Messingioco

MESSINA – Creare una rete capace di mettere in dialogo professionisti, scuola, famiglie e servizi del territorio per costruire percorsi di presa in carico sempre più precoci, coordinati ed efficaci. È questo l’obiettivo dell’incontro “I disturbi del neurosviluppo: presa in carico e rete di supporto territoriale”, in programma venerdì 2 ottobre 2026, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, presso il Dipartimento Cospecs dell’università di Messina.

L’iniziativa, promossa da ABA Messingioco, vedrà il coinvolgimento del Dipartimento, dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e della realtà Scuola delle Stelle, con una giornata interamente dedicata al confronto multidisciplinare sui disturbi del neurosviluppo.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali della dott.ssa Lorena Calandi, presidente dell’Associazione ABA Messingioco, del prof. Cicero, coordinatore COSPECS, e della dott.ssa Vicenza Zarcone, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana. A moderare l’incontro sarà la dott.ssa Erika Ristuccia.

Nel corso della giornata si alterneranno professionisti provenienti da differenti ambiti, con l’obiettivo di affrontare il tema del neurosviluppo attraverso una prospettiva realmente multidisciplinare.

La pediatra Simona Nigro approfondirà il ruolo del pediatra di libera scelta nell’intervento precoce, mentre la neuropsichiatra infantile Emanuela Stracuzzi si concentrerà sugli indicatori precoci e sulle sinergie multidisciplinari. La psicologa Marinella Zingale, referente del Gruppo di Lavoro dell’Ordine degli Psicologi sull’Autismo, affronterà invece il ruolo dello psicologo nell’équipe multidisciplinare, dalla comunicazione della diagnosi alla presa in carico.

Spazio anche all’Analisi del Comportamento Applicata, con l’intervento di Lorena Calandi, analista del comportamento certificata BCBA-IBA, e all’esperienza dell’Intervento Intensivo Precoce della Scuola delle Stelle, presentata da Elisa Galanti, analista del comportamento certificata ADC e dottore di ricerca.

Nel pomeriggio il confronto si allargherà ulteriormente al ruolo degli interventi assistiti con gli animali, con i professori Michele Panzera e Valentina Cazzato dell’Università di Messina, e alle esigenze di chi quotidianamente accompagna i bambini nel loro percorso. La dott.ssa Amelia Rizzo, referente del Gruppo di Lavoro dell’Ordine degli Psicologi “Disabilità e Salute”, approfondirà infatti i bisogni psicosociali e le risorse psicologiche dei caregiver di bambini con autismo.

La psicologa e psicoterapeuta Rossella Alfa interverrà sull’importanza della costruzione di una rete condivisa tra scuola, famiglia e servizi territoriali, mentre la prof.ssa Anna Previti, docente di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria, approfondirà il valore della corresponsabilità tra scuola, famiglia e servizi nei percorsi di inclusione e di benessere del minore.

La giornata si concluderà, dalle 16.00 alle 17.00, con una tavola rotonda e un dibattito aperto alle domande del pubblico.

Al centro dell’iniziativa vi è la consapevolezza che, di fronte ai disturbi del neurosviluppo, nessuna professionalità possa operare in maniera isolata. Individuazione precoce, presa in carico, intervento terapeutico, inclusione scolastica e sostegno alla famiglia rappresentano parti di uno stesso percorso e richiedono un dialogo costante tra tutte le figure coinvolte.

L’appuntamento del 2 ottobre vuole quindi rappresentare non soltanto un momento di approfondimento, ma anche un’occasione per rafforzare concretamente la rete territoriale, favorendo la condivisione di competenze, esperienze e buone pratiche e ponendo al centro il benessere del bambino e della sua famiglia.

Per informazioni:

ABA Messingioco

Tel. 351 91 79 956

E-mail: abamessingioco@gmail.com