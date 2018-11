Consiglio I Circoscrizione: Priorità a tutela e riqualificazione territorio

Il Consiglio della Prima Circoscrizione ha approvato un documento con il quale si evidenziano le priorità del territorio e le proposte da portare avanti.

Il presidente del Consiglio Giovanni Scopelliti ed i consiglieri Giovanni Culici, Maurizio Pietroburgo, Giuseppe Gulletta, Mario Crottogini, Antonio Crupi, Andrea Merlino, Francesco De Luca, Antonio Spuria e Alfredo Manganaro, hanno esaminato le criticità emerse nel corso degli ultimi anni, dalla necessità di tutela delle coste ai problemi di viabilità.

“ Intendiamo lanciare un forte monito sul problema della riqualificazione del territorio della prima circoscrizione, mettendo in evidenza come viene avvertita l'esigenza prioritaria del risanamento rappresentata dalla riqualificazione del territorio urbano come strategia per uno sviluppo sostenibile e l'innalzamento degli standard qualitativi della vita. Vincere la sfida rappresentata dalle capacita' degli enti locali di riuscire a promuovere sul territorio quei cambiamenti in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini e soprattutto creare un nuovo, o meglio, rinnovato rapporto tra spazi urbani ed attività' sia sociali che economiche”.

Le problematiche connesse al completamento del Porto di Tremestieri richiedono secondo il Consiglio una necessaria pianificazione di interventi volti al miglioramento della mobilita' e della viabilità' di tutta la zona sud.

Particolare attenzione va posta poi alla sicurezza della ss114, tenendo in considerazione l’alto tasso di rischio per migliaia di cittadini che la percorrono quotidianamente e lungo la quale si sono registrati troppi incidenti stradali gravissimi.

Nel documento la circoscrizione propone una serie di provvedimenti per la viabilità come ad esempio l’ installazione di rotatorie, distaccamento dei vigili urbani .

“Altra nota dolente è rappresentata dalla protezione e riqualificazione della fascia costiera, là dove continuano a verificarsi eventi naturali e non, che hanno deturpato l'intera costa, in alcune zone mettendo a serio rischio l'incolumità' pubblica. Chiediamo pere a protezione dell'intero litorale della zona”

Il consiglio ribadisce l’importanza dell’ abbattimento delle barriere architettoniche ed interventi per affrontare le problematiche dei cimiteri esistenti nel territorio del quartiere, ormai vetusti e ricolmi di salme, nonché' lasciati in abbandono.

Ed ancora attenzione alla complessa e rischiosa problematica dei 7 torrenti che hanno prodotto insanabili ferite con perdite umane e tragedie e che risultano essere oggi vere e proprie bombe a rischio esplosione. Infine la proposta di sicurezza con il vigile di quartiere, il mantenimento del decoro, e la sicurezza dei plessi scolastici con il rifacimento della scuola di Mili San Pietro e l’aumento del numero degli operatori ecologici per i 21 villaggi.