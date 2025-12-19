 Ponte e penali, Notarianni: "Impossibile la ripresa d'efficacia dei vecchi contratti"

Ponte e penali, Notarianni: "Impossibile la ripresa d'efficacia dei vecchi contratti"

Ponte e penali, Notarianni: “Impossibile la ripresa d’efficacia dei vecchi contratti”

venerdì 19 Dicembre 2025

L'avvocata interviene sul tema delle conseguenze, in relazione al passato, se il progetto ponte sullo Stretto non dovesse mai partire

Ponte sullo Stretto e possibili penali. Così l’avvocata Aurora Notarianni interviene sul tema, in relazione al passato, se il progetto non dovesse mai partire: “Impossibile la ripresa di efficacia dei vecchi contratti. I soggetti interessati non possono fare rivendicazioni neanche per il presente, non avendo i contratti ripreso efficacia. Eurolink ha perso la causa in tribunale delle imprese a Roma e quindi non ha alcun diritto all’indennizzo. Ha proposto appello e l’udienza è fissata per il 9 marzo 2026. E non si può fare alcuna rivendicazione rispetto al passato se non quanto chiesto in appello. Allo stato degli atti non è prevedibile alcuna vittoria. Parson ha proposto ricorso per il rimborso di alcune spese (di poco conto visto il valore complessivo di quest’operazione), ma non ha avuto ancora una decisione favorevole e l’udienza è fissata per il 26 gennaio 2026”.

E ancora: “La società stretto di Messina ha rinunziato a tutte le sue pretese con atto già depositato nel giudizio. La ricusazione del visto legittimità alla delibera Cipess numero 41 del 6 agosto 2025 ha reso impossibile la ripresa di efficacia dei contratti caducati e quindi nessuna pretesa possono vantare i contraenti”.

