Domani a S. Teresa i funerali della 24enne Elisabeth Stima: donati gli organi - Tempostretto

Proclamato il lutto cittadino

S. TERESA – Saranno celebrati domani, mercoledì 29 marzo alle 15.30, nella chiesa S. Maria di Portosalvo, i funerali della 24enne Elisabeth Sophie Stima, scomparsa venerdì a Torino in seguito ad un improvviso malore. Forse una meningite fulminante. Al fine di consentire la più ampia partecipazione alle esequie, il sindaco Danilo Lo Giudice ha proclamato il lutto cittadino sempre per la giornata di domani, dalle ore 14 e fino alla conclusione della cerimonia funebre. Il sindaco ha invitato i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante i funerali. La comunità santateresina è ancora sotto choc per la tragedia consumatasi a Torino, dove la giovane studentessa, laureata in Psicologia a Catania, si era da poco trasferita per conseguire la laurea specialistica. Gli organi di Elisabeth Sophie Stima sono stati prelevati all’ospedale “Molinette” di Torino. Un ultimo esemplare gesto che consentirà di salvare vite umane.