Domani pomeriggio Consiglio regionale all'insegna delle surroghe - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Torna a riunirsi domani alle 15,30 il Consiglio regionale.

Cinque i punti all’ordine del giorno.

In apertura due nodi squisitamente ‘tecnici’ e cioè la presa d’atto delle dimissioni e della surroga della neodeputata leghista Simona Loizzo e del neodeputato di Forza Italia Gianni Arruzzolo (rispettivamente ex capogruppo del Carroccio e fin qui presidente del gruppo consiliare degli azzurri) coi primi dei non eletti nelle circoscrizioni elettorali Nord e Sud rispettivamente.

Salienti poi le modifiche alla legge regionale 8 del 2008 sul riordino dell’organizzazione turistica regionale, all’articolo 3 della legge regionale 30 del 29 luglio scorso in tema di vincoli idrogeologici e all’articolo 39 della legge regionale 47/2011, ossia il collegato alla Finanziaria regionale 2012.

