Domani sera Max Weinberg, il batterista di Springsteen, all'Arena dello Stretto - Tempostretto

Il celebre batterista Max Weinberg della E Street Band di Bruce Springsteen aprirà domani sera, 20 luglio, alle ore 21.30 nella spettacolare cornice dell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria il “Reggio Live Fest 2019”. La kermesse è nata dal protocollo d’intesa tra “Alziamo il Sipario”, festival della Città di Reggio Calabria e “Fatti di Musica”, il festival del live d’autore di Ruggero Pegna giunto alla 33esima edizione, entrambi riconosciuti dall’ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria “Grandi Festival Storicizzati Internazionali” per la “Valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”.

Quella di Reggio Calabria, peraltro ad ingresso libero, è una delle esclusive quattro tappe del tour europeo del Max Weinberg’s Jukebox. Il travolgente concerto interattivo con il pubblico che ha debuttato ieri ad Amsterdam. La serata sarà presentata da Gianmaurizio Foderaro, storica voce e responsabile di Radio Rai.

Come un juke-box

Quello di Weinberg è un concerto-evento davvero speciale. Nasce dall’idea dello storico batterista della E Street Band di Springsteen di portare in giro i grandi classici del rock’n’roll, reinterpretati insieme al pubblico. Il suo, più che un concerto, è una vera e propria festa, in cui tutti sono parte dello spettacolo. Il pubblico potrà scegliere da una lista di oltre 200 brani riportati sui grandi schermi e, proprio come con un jukebox, avrà la sua canzone eseguita dal vivo. La carriera artistica di Max Weinberg, tra i più grandi musicisti al mondo, inizia quando si unisce come batterista alla E Street Band, in occasione del Born To Run Tour di Springsteen.

Il commento del “Boss”

«Max è un uragano di pulsioni, intelligenza e umorismo», ha detto di lui il “Boss”. «Ha trovato un posto nella storia della musica grazie a dedizione ed impegno. Sul palco, va oltre quello che sto dicendo, sente ciò che sto pensando, anticipa i miei pensieri. Dopo anni di tour insieme è pura telepatia. È un miracolo ed è per questo che la gente lo ama!».

ALBANY, NY – FEBRUARY 08: Max Weinberg of The E Street Band and Bruce Springsteen perform at the Times-Union Center on February 8, 2016 in Albany, New York. (Photo by Taylor Hill/Getty Images)

Dal 1993 Max Weinberg è anche leader dei “The Max Weinberg 7”, band del celebre show televisivo statunitense “Late Night with Conan O’Brien”, con cui ha realizzato un disco omonimo nel 2000. Weinberg è inoltre autore di “The Big Beat: Conversations with Rock’s Greatest Drummers” (1984). Il libro contiene una serie di interviste ai migliori batteristi di ogni epoca, tra cui anche Ringo Starr. Quella con Max Weinberg’s Jukebox sarà dunque l’occasione per ascoltare brani intramontabili, dai Beatles ai Rolling Stone fino, ovviamente, a Springsteen.

Gli altri eventi in programma

Domenica, poi, all’Arena dello Stretto arriverà Alessandro Quarta, tra i più grandi violinisti al mondo. Polistrumentista e compositore, acclamato dalla CNN come “Musical Genius” e premiato nel 2018 a Montecitorio come “Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo” per la Musica. E’ noto anche al grande pubblico per aver accompagnato Il Volo, Roberto Bolle e altre star mondiali.

Con lui, ci sarà la prestigiosa orchestra di Ennio Morricone “Roma Sinfonietta”, che dirigerà egli stesso. Nella scaletta del concerto alcune delle più celebri colonne sonore di storici film. Da Titanic al Padrino, da C’era una volta in America fino ad Amarcord ed ancora Il Postino, 8 e mezzo, La Dolce Vita, Nuovo cinema Paradiso e molte altre. Inoltre. presenterà live i suoi brani “Libertango” e “Fracanapa”, estratti dall’ultimo album “Alessandro Quarta Plays Astor Piazzolla”. Anche questo unico ed eccezionale concerto sarà ad ingresso libero, come l’evento Beatles Revolution, il grande tributo ai Beatles con i Beatbox, beatlesband numero uno al mondo, del 27 luglio ancora all’Arena dello Stretto.

Tre, invece, gli appuntamenti attesissimi del Reggio Live Fest, unici in Calabria, che si svolgeranno nella bellissima e storica Piazza del Castello Aragonese. Max Gazzè con la sua band il 26 luglio, Carl Brave il 6 agosto e la cantautrice siciliana Levante il 9 agosto.

Le parole del sindaco

“Sarà una grande edizione del Reggio Live Fest, ultima della triennalità finanziata dalla Regione Calabria in attesa dei nuovi bandi. In tre anni, sono stati presentati eventi unici e irripetibili che hanno collocato questo festival tra i più prestigiosi del panorma non solo italiano. Basti pensare agli eventi delle sezioni Reggio chiama Rio con tutte le le star della musica brasiliana, Pianoman con pianisti di fama mondiale, alle grandi opere al Palacalafiore. Una triennalità che si concluderà con il grande musical hollywoodiano Priscilla la Regina del Deserto a dicembre e l’unico concerto di Mika al Sud del prossimo 8 febbraio”, hanno sottolineato il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore al Turismo e Spettacolo Giovanni Latella, il promoter Ruggero Pegna e il dirigente del Settore Turismo e Cultura Umberto Giordano, presentando i vari appuntamenti di questa estate, che si concluderanno il 27 agosto, ancora all’Arena dello Stretto, con il concerto dei Queenmania con Katia Ricciarelli, dal titolo “Freddie and the Queen”, anche questo ad ingresso libero.