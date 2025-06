Donna investita da uno scooter in via Tommaso Cannizzaro: è in gravi condizioni

Stava attraversando la strada quando è stata colpita dal mezzo a due ruote

MESSINA – Una donna di 67 anni è stata investita questo pomeriggio da uno scooter mentre attraversava la strada in via Tommaso Cannizzaro. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stata trasportata al Pronto soccorso del Piemonte, dove si trova in prognosi riservata. Dopo l’impatto, lo scooter, con in sella due persone, è andato a sbattere contro un’auto in sosta. Il conducente è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Anche il passeggero avrebbe riportato lievi ferite.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, coordinati dal comandante Giovanni Giardina.