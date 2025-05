Donne vittime di violenza, il Comune stanzia 100mila euro per le case d’accoglienza

L'amministrazione vuole continuare a dare assistenza alle 9 cooperative e strutture convenzionate

MESSINA – Il Comune di Messina ha impegnato la somma di 100mila euro per l’anno 2025 in favore delle 9 comunità e cooperative che gestiscono le case d’accoglienza a indirizzo segreto che aiutato, gestanti, ragazze madri e donne vittime di violenza o in difficoltà sul territorio. Lo ha fatto con la determina n.3726 del 5 maggio, approvata dal dipartimento servizi alla persona.

Le strutture convenzionate con il Comune di Messina sono il Cirs, S. Maria della strada, Grotte solidale, Etnos, Ipab S. Maria del Lume, Serenità, La grande famiglia, Maria di Nazareth e Raggio di Sole – Malala. La decisione di impegnare i 100mila euro è per portare avanti l’intenzione di “continuare a dare assistenza a gestanti ragazze madri e donne in difficoltà con tipologia Case accoglienza e alla casa accoglienza a indirizzo segreto”.