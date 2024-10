È ai domiciliari, ma nasconde in casa la droga: arrestato per spaccio un 49enne

Durante un normale controllo i carabinieri sono stati allertati dall'odore proveniente dalla camera da letto

MESSINA – Era già ai domiciliari anche per reati legati agli stupefacenti, ma è stato nuovamente beccato dai carabinieri con 90 grammi di marijuana nascosti in casa. Un 49enne è stato arrestato dai militari della compagnia di Messina Sud, allertati da uno strano odore proveniente dalla sua camera da letto durante i normali controlli per verificare che l’uomo fosse in casa, rispettando le prescrizioni a cui era sottoposto.

Il 49enne non è riuscito a rispondere alle domande dei carabinieri sull’odore ed è scattata la perquisizione. I militari hanno quindi trovato la sostanza nascosta tra la biancheria all’interno dell’armadio, trovando anche due bilancini intrisi di residuo di droga e oltre 900 euro in contanti, ritenuti proventi dell’attività illecita. La droga è stata consegnata ai carabinieri del Ris e l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento resta agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato per il reato contestatogli.