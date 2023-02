È morto Mimmo Saccà, per anni presidente della Uisp - Tempostretto

Figura storica dell'associazionismo sportivo, era pure presidente dell'associazione "Nasata. I sapori del mio Sud"

MESSINA – È morto domenica 4 febbraio Domenico Saccà, per anni presidente della Uisp di Messina e Sicilia. Pensionato delle Ferrovie, Mimmo Saccà è stata una figura storica dell’associazionismo sportivo, con ruoli di dirigente e figura di riferimento per tante generazioni che hanno fatto il Servizio civiel alla Uisp. Vulcanico, solare, appassionato, da tempo era presidente dell’associazione culturale “Nasata. I sapori del mio Sud”. Tante le iniziative in campo gastronomico realizzate in questi anni.