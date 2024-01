Il mezzo pesante si era ribaltato sulla carreggiata in direzione nord tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra

BAGNARA CALABRA – Dopo il ribaltamento di questa mattina di un autoarticolato, è stata riaperta la carreggiata in direzione nord tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra della A2 “Autostrada del Mediterraneo”. Per motivi di sicurezza, Anas su tutte e due le carreggiate in ambo le direzioni ha istituito il loro restringimento .