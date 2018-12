Per il Camaro arrivano le prime operazioni di mercato

Roberto Assenzio non è più un giocatore del Camaro. A rendere nota la notizia sono stati i massimi veritici societari neroverdi i quali, mediante un comunicato, comunicano che il calciatore è passato al Licata. La società, sicura di poterlo riabbracciare in futuro, augura al centrocampista le migliori fortune per il prosieguo della sua stagione.

La società ha contemporaneamente perfezionato il ritorno in neroverde di Letterio Cardia. Classe ’86, il centrocampista arriva al “Despar Stadium” dopo la prima parte di stagione giocata con la maglia della Jonica, con cui ha collezionato 5 presenze in Eccellenza. Cardia è stato tra i protagonisti del campionato di Prima Categoria vinto dal Camaro nella stagione 2014/2015 con Lucà in panchina: 22 le gare disputate, condite da 4 reti siglate. Ben 29, invece, quelle segnate con la maglia della Messana durante le stagioni 2016/2017 e 2017/2018 in Promozione, dove ha giocato 47 partite. Cardia sarà già a disposizione per la gara di domani contro l’Atletico Catania.