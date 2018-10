S. Teresa. La matricola Jonica a caccia di punti preziosi in casa del Real Aci

SANTA TERESA DI RIVA. Dopo il turno di riposo forzato la Jonica S. Teresa riprende la propria marcia nel primo campionato di Eccellenza facendo visita al Real Aci per un match che si svolgerà domani, domenica 7 alle ore 15,30 in quel di Acicatena. La squadra etnea sin qui ha raccolto solo un punticino in quattro gare frutto dell'unico pareggio a fronte di tre sconfitte: 2 gol fatti ed 11 subiti. Si tratterà di una gara dalla posta in palio "pesante" anche se ancora siamo ad inizio stagione. Tra i padronidi casa mancherà il capitano Bisicchia fermato dal giudice sportivo mentre saranno presenti Fascetto e Costa, due tra gli elementi più rappresentativi.

Il team del presidente Mimmo Saglimbene invece conta su 3 punti in graduatoria con una gara in meno, grazie alla vittoria nella partita di esordio contro il Milazzo, dopo due sconfitte alla fine di due gare che lasciano un po' di amaro in bocca.

Rientra Cardia per un team molto carico che non vuole commettere altri errori di "gioventù” che sono costati cari negli ultimi due turni. In queste due settimane lo staff tecnico guidato da Mimmo Moschella ha avuto modo di lavorare molto e di provare e riprovare le situazioni di gioco prevedibili.

Alla vigilia si concede ai taccuini il capitano Max Herasymenko: "Aabbiamo lavorato in maniera intensa in questi quindici giorni – spiega -. Abbiamo tanta voglia di tornare a fare punti e non lesineremo nessuno sforzo per dare soddisfazione ai nostri sostenitori".