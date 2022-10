Eccellenza. Vincono Taormina e Nuova Igea Virtus, illude il Milazzo - Tempostretto

Dopo la quinta giornata di campionato jonici e tirrenici guidano il girone B. Sconfitte per Milazzo e Jonica

Nella quinta giornata del girone B di Eccellenza si conferma il trend che vede Città di Taormina e Nuova Igea Virtus proporsi come corazzate del campionato che trovano due importanti vittorie in casa. Male Jonica e Milazzo che cedono in trasferta e non si schiodano dai bassifondi della classifica, per i mamertini doccia gelata dopo il doppio vantaggio. Continuano a sorprendere anche Rocca Acquedolcese e Nebros che vincono i rispettivi impegni e viaggiano a ritmo playoff.

Nuova Igea al comando con 13 punti, segue il Taormina a 11 e appena dietro Modica, Nebros e Rocca Acquedolcese a 10. Decisamente più staccate Jonica a 4 punti e Milazzo a 3. Prossimo turno che vedrà nel match più interessante il Milazzo ospitare nel derby la Nebros, prima però si giocherà il ritorno di Coppa Italia, mercoledì 12 ottobre, che vedrà la Rocca Acquedolcese tentare la remuntada contro la Nuova Igea Virtus e il Città di Taormina costretto a fare il risultato sul campo della Leonzio.

Città di Taormina – Virtus Ispica 3-1

Il Città di Taormina fa la partita e la Virtus Ispica prova a giocare a viso aperto, ma si espone alle giocate offensive dei padroni di casa che bussano subito al 5’ con il tiro sul primo palo di Biondo respinto in tuffo da Staropoli. Al 10’ arriva il gol: Assenzio tocca per Cannavò che smarca Lucarelli il cui mancino da due passi è vincente. Primo gol in biancazzurro per l’argentino e tre minuti dopo Cannavò avrebbe subito la palla del raddoppio, ma, su assist di Assenzio, si vede la strada sbarrata dal portiere ospite. Gioca bene il Città di Taormina e al 20’ Staropoli deve superarsi sul destro piazzato di Cannavò. Cinque minuti dopo arriva il raddoppio: Assenzio sventaglia per Lucarelli che punta la porta e pesca l’angolino con un altro mancino a giro. Padroni di casa in controllo che calano il tris al 33’ con l’opportunismo di Cannavò, abile nel correggere in rete il tirocross di Assenzio.

La ripresa si apre con due super parate di Cirnigliaro, bravo al 55’ sulla botta di Pitino e addirittura strepitoso al 59’ sulla punizione destinata all’incrocio calciata da Blanstein. Il Città di Taormina crea molto meno rispetto al primo tempo, anche se va vicino al tris con Famà che scambia con Cannavò e calcia di prima intenzione, con la palla che sfila sul fondo senza trovare la deviazione di Assenzio. Si arriva, poi, all’82’ con Echeverria che mette a lato in tuffo di testa il preciso invito di Cannavò. Nel corso del primo minuto di recupero, poi, Caschetto in mischia su azione d’angolo accorcia le distanze per la Virtus Ispica.

Real Siracusa Belvedere – Milazzo 4-2

Non trascorrono neanche 90 secondi di gioco e il Real Siracusa ha l’opportunità per sbloccare il match grazie ad un penalty decretato per un fallo di Fassari conseguentemente ad una dormita della retroguardia mamertina. Sul dischetto si presenta il capitano Ruiz che calcia a lato alla sinistra di Fassari. Il Milazzo risponde al 8′ con una veloce ripartenza che porta Kari lanciato a rete ma Aglianò si supera e devia in corner. Sugli sviluppi di questo il Milazzo trova il vantaggio con Salvatore Leo, lesto a ribadire in rete sulla ribattuta di Aglianò che si era opposto ancora una volta ad un colpo di testa di Kari. Al 20′ il raddoppio rossoblù: Garofalo manovra sulla corsia di destra e trova il corridoio perfetto per Kari che si invola palla al piede verso la porta resistendo alla carica di un difensore, penetra in area e fa secco Aglianò. Il Real Siracusa però non si disunisce, la reazione è rabbiosa concretizzata alla mezz’ora con il gol dei ragazzi di Gallo: punizione dalla destra, colpo di testa e grande intervento di Fassari che respinge ma non può nulla sul tap-in da due passi di Melluzzo.

Nella ripresa il neo entrato Gallo sigla il pari scaricando in porta da breve distanza dopo un primo tentativo in mezza rovesciata respinto dall’ottimo Fassari. In un primo momento i rossoblù sembrano non subire il contraccolpo psicologico e al 51′ vanno vicini al nuovo vantaggio con Kari che in area si libera di un avversario ma la sua conclusione a botta sicura è respinta all’altezza dell’area piccola. La gara subisce una fase in cui i ritmi si abbassano lievemente e si riaccende dopo l’ora di gioco, a senso unico però specie dopo il doppio giallo a Misiti. Al 74′ il Real Siracusa completa la rimonta ribaltando il Milazzo con un velenoso calcio di punizione di Melluzzo che sorprende Fassari calciando da posizione defilata sulla destra. Il Milazzo ha poche energie psico-fisiche per poter rimettere in sesto il match mentre il Real Siracusa gioca sul velluto e al 83′ centra il poker con il neo entrato Guerriera che raccoglie sottoporta un invito dalla destra di La Delfa.

Acicatena – Rocca Acquedolcese 1-2

Pronti via e Rocca Acquedolcese subito in vantaggio: un batti e ribatti consente a Scolaro di trovare Genovese al limite dell’area che piazza splendidamente il mancino lì dove Nicotra non può arrivare. Acicatena che non si scompone ed inizia a macinare gioco sfiorando il pari con Caruso un paio di volte senza fortuna.

In avvio di ripresa sono gli ospiti a segnare ancora: punizione di Mazouf per Genovese che cerca il tiro al volo colpendo il braccio di Mazzeo. Rigore che lo stesso Genovese realizza. Sembra il colpo del ko per i locali che però non mollano sfiorando il gol prima con un sinistro da fuori di Zanella e poi lo trovano accorciando le distanze con Sardo in mischia su corner. La Rocca Acquedolcese rischia di subire il pari ad opera Barbagallo che però colpisce in pieno il palo nei minuti finali.

Le altre partite

Sconfitta esterna per la Jonica che sul campo del Santa Croce cede per 1-0. Nel primo tempo reti bianche grazie a Pontet che para un rigore ai locali, nella ripresa la rete di Sene manda avanti il Santa Croce, nel finale Savoca ha sui piedi la palla del pareggio giallorosso ma fallisce.

Poker della Nebros ai danni del Palazzolo, reti che portano le firme due volte del bomber Fioretti a cui si aggiungono quelle di Cassaro e Giaimo. Per la Nuova Igea Virtus invece il solito Idoyaga apre le marcature nel primo tempo, ma viene pareggiato dalla rete di Carbonaro. Nella ripresa il gol vittoria per i giallorossi in casa è siglato da Nacho Flores che permette alla squadra di mister Ferrara di mantenere la vetta solitaria della classifica.

Classifica Eccellenza girone B

Nuova Igea Virtus 13 punti

Città di Taormina 11 punti

Nebros, Modica, Rocca Acquedolcese 10 punti

Siracusa, Leonzio, Real Belvedere 9 punti

Mazzarone 7 punti

Santa Croce 6 punti

Jonica 5 punti

AciCatena 4 punti

Milazzo, Virtus Ispica 3 punti

Comiso, Palazzolo 1 punto