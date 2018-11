World Champion Barber. Ottimi risultati per i giovani Giufré e Inferrera

Torniamo a parlare di giovani siciliani sullo scenario internazionale. A distinguersi per i propri risultati sono Carmelo Giufré, di Giardini Naxos, e Giuseppe Inferrera, di Saponara. I due giovani, entrambi barbieri di professione, hanno portato a casa ottimi risultati nell’ambito della prima edizione del World Champion Barber che si è svolta il 28 e il 29 ottobre a Paestum.

La competizione mondiale, organizzata dal C.A.T., ha visto la presenza di molti siciliani e ha messo a prova le capacità dei barbieri presenti in diverse categorie. Primo posto nello stile “Old School” per Carmelo Giufrè mentre il saponarese Giuseppe Inferrera guadagna il secondo posto nello stile “Razor Fade”.

Giuseppe Inferrera, che conta all’attivo una partecipazione in veste di barbiere al festival di San Remo, si era già distinto lo scorso giugno nell’ambito della competizione dell’United Barber Sicilian e del Barber Match di Palermo (Clicca qui per il precedente articolo).

“Ottenere questi risultati è un emozione incredibile –racconta Giuseppe- Non mi aspettavo traguardi così importanti alla mia età, è sicuramente una soddisfazione. La competizione è stata dura e stancante, sia io che Carmelo Giufré avevamo alle spalle 13 ore di lavoro e pochissime di sonno ma ci siamo impegnati per dare il meglio e questo conta più di ogni altra cosa. Il mio ringraziamento va sicuramente al nostro manager, Salvatore Turrisi, che ha sempre creduto in noi e ci ha incoraggiati”.