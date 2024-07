Ecco il nuovo beach bus: collegherà il centro di Taormina alla spiaggia di Letojanni

Da mercoledì attiva la linea Blu di Asm Taormina. A seguire saranno attivati collegamenti con Giardini Naxos e Castelmola

TAORMINA – Sarà attivo a partire da mercoledì 31 luglio il servizio di linea comprensoriale che collegherà Taormina a Letojanni. Nello specifico, la Linea Blu – Beach Bus partirà da Piazza San Pancrazio a Taormina e allungherà il suo tragitto sino a Letojanni dove farà capolinea in piazza Corrado Cagli, mantenendo la fermata intermedia di Spisone e quella di Mazzeo (piazza Pablo Pino), il cui orario di partenza resterà invariato rispetto alla vigente tabella di marcia.

La prima corsa partirà da Taormina alle 07:10, mentre l’ultima partirà da Letojanni all’01:15 e da Mazzeo all’01:20, con una frequenza di un’ora circa. Il servizio rientra nel programma di trasporto pubblico con l’obiettivo di ampliare l’offerta dei servizi dell’Asm attivando nuove linee del servizio di collegamento comprensoriale istituito tra i Comuni di Taormina, Castelmola, Giardini Naxos e Letojanni.

La nuova norma

“Un risultato possibile grazie alla norma fatta approvare al Parlamento Siciliano dal sindaco di Taormina on. Cateno De Luca”, sottolinea in una nota l’Asm. Si tratta della L.R. 31/01/2024, n. 3 Art. 99 Disposizione in materia di trasporto pubblico nei comuni turistici. La norma prevede che: “Le singole tratte afferenti ai servizi di trasporto pubblico locale urbano affidati da parte dei comuni Turistici, cosi come classificati ai sensi del decreto dell’Assessore regionale del turismo, dello sport e dello Spettacolo 2 marzo 2023, n. 188 e successive modificazioni, possono essere prolungate nei comuni limitrofi. Con autorizzazione al carico e scarico passeggeri da e per i medesimi comuni turistici che si assumono gli eventuali maggiori oneri”.

Più servizi per i turisti

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Letojanni Alessandro Costa per l’attivazione del nuovo servizio comprensoriale del trasporto pubblico di Asm Taormina che incrementerà l’offerta per i residenti ed i numerosi turisti, dando loro la possibilità di poter fruire di un ulteriore servizio di collegamento a Taormina, rendendola ancora più efficiente ed ottimale.

Dopo la linea Beach Bus Taormina-Letojanni, a seguire saranno attivati i collegamenti con gli altri comuni del comprensorio tra cui Giardini e Castelmola con apposite linee. Gli orari del nuovo servizio Beach-Bus sono consultabili sul sito istituzionale di ASM Taormina.