Eleonora Bordonaro e Diana Tejera al Teatro Odeon con “Li Fomni”

Il 5 settembre il nuovo appuntamento musicale del Festival Internazionale Taormina Arte

Sabato 5 settembre alle ore 21, al Teatro Odeon di Taormina, Eleonora Bordonaro e Diana Tejera portano in scena “Li Fomni”, nuovo appuntamento musicale del Festival Internazionale Taormina Arte 2026 della Fondazione Taormina Arte Sicilia, con la direzione artistica di Simona Celi.

“Li Fomni”, “Le Donne” nel dialetto galloitalico di San Fratello, è un viaggio nell’universo femminile attraverso sciamane, traditrici, comiche, sante e guerriere. Lo spettacolo attraversa world music, folk e rock, intrecciando musica, racconto e teatro con ironia e leggerezza. Canti antichi, memorie del Mediterraneo e nuove scritture diventano le voci di donne diverse, libere e contraddittorie.

Al centro del progetto c’è la ricerca artistica ed etnomusicale di Eleonora Bordonaro, cantautrice e interprete siciliana che rielabora canti della tradizione orale con particolare attenzione al racconto del mondo femminile e al patrimonio poetico nel galloitalico di San Fratello.

Accanto a lei Diana Tejera, cantautrice, compositrice e chitarrista italiana, con una scrittura intima e poetica e un percorso aperto alla sperimentazione e all’incontro tra musica, teatro e arti performative.

L’incontro tra le due artiste dà vita a un racconto musicale in cui radici e contemporaneità dialogano attraverso voci, chitarra, memoria e nuove scritture.