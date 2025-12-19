Elettrodotto Terna. Nuovo asfalto sul viale Annunziata e riqualificazione di due villette

Concordate le opere compensative

Il rifacimento del manto stradale di tutto il viale Annunziata e le zone limitrofe, il rifacimento delle villette San Licandro e Tigrotto. Sono queste le opere compensative per i lavori di realizzazione dell’elettrodotto Terna in zona Annunziata.

Se n’è parlato nel corso di un incontro tra il Consiglio della V Circoscrizione e il vcesindaco Salvatore Mondello.

Il risultato arriva al termine di un lavoro di mediazione svolto dall’Assessorato e dal quartiere con l’impresa.

Articoli correlati