Elettrodotto Terna. Nuovo asfalto sul viale Annunziata e riqualificazione di due villette

venerdì 19 Dicembre 2025 - 10:20

Concordate le opere compensative

Il rifacimento del manto stradale di tutto il viale Annunziata e le zone limitrofe, il rifacimento delle villette San Licandro e Tigrotto. Sono queste le opere compensative per i lavori di realizzazione dell’elettrodotto Terna in zona Annunziata.

Se n’è parlato nel corso di un incontro tra il Consiglio della V Circoscrizione e il vcesindaco Salvatore Mondello.

Il risultato arriva al termine di un lavoro di mediazione svolto dall’Assessorato e dal quartiere con l’impresa.

