Elezione Schlein. Gli auguri delle donne del Pd reggino - Tempostretto

Le donne democratiche dell’area metropolitana di Reggio Calabria sono pronte a dare il loro contributo al fianco del partito, come sempre

REGGIO CALABRIA – La Conferenza delle Donne democratiche dell’area metropolitana di Reggio Calabria accoglie con soddisfazione l’elezione di Elly Schlein a segretaria nazionale del Partito Democratico ed augura alla neo segretaria, un buon lavoro che in un comunicato stampa viene definita una donna femminista, binomio non scontato in politica e nella società, ma anche una convinta ecologista. Insomma, una progressista.

“L’elezione della prima segretaria donna e femminista è un fatto nuovo, eclatante, rivoluzionario nel panorama politico italiano contemporaneo -dichiara la portavoce Barbara Panetta- e questo carica di maggiori responsabilità il Partito Democratico e la segretaria Elly Schlein, ci aspettiamo un cambiamento profondo nel metodo e nel merito. Le donne democratiche dell’area metropolitana di Reggio Calabria sono pronte a dare il loro contributo al fianco del partito, come sempre, e della segretaria, difendendo i diritti e tutelando le donne e tutti i cittadini da ingiustizie e disuguaglianze. Insieme ad ogni iscritto, militante e dirigente faremo la nostra parte affinché il Partito Democratico sia più unito che mai.”