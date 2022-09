Elezioni. Crollo dell’affluenza, sia in provincia che a Reggio città - Tempostretto

Sia nella provincia che nella città di Reggio Calabria, rispetto alle politiche del 2018 c'è stato un calo dell'affluenza alle urne del 10%

Come nel resto della regione, anche a Reggio Calabria si è confermato un vistoso calo dell’affluenza alle urne. Alla chiusura delle urne, nella provincia reggina secondo i dati del Viminale alla fine ha votato il 48,74% con ben 10 punti percentuali in meno rispetto alla scorsa tornata elettorale. Stesso discorso a Reggio città ma con numeri diversi. Infatti in questo caso è andato a votare il al 52,49% degli aventi diritto al voto rispetto al 62,14% del 2018.