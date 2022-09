Politiche, exit poll: FdI tra il 23 e il 27%, Pd tra il 18 e il 22%. - Tempostretto

Urne chiuse alle 23, arrivano gli exit poll che confermano la Meloni in testa, tra il 23 e il 27%. Pd sotto il 20?

In aggiornamento – Seggi chiusi alle 23, arrivano i primi exit poll. Opinio conferma l’atteso boom di Fratelli d’Italia. Il partito della Meloni oscilla tra il 23 e il 27%, dietro il PD con una forchetta tra 18 e il 22%, il Movimento 5 Stelle intorno al 16% e la Lega intorno al 10%.

Sulla pagina Facebook di Tempostretto, le interviste dai seggi e le segreterie, nella lunga notte elettorale in attesa del risultato definitivo.

Pochi minuti dopo arriva l’exit poll Mediaset che conferma il dato, assegnando qualche punto in più al Pd. Dopo gli exit poll, a mezzanotte arriveranno anche le prime proiezioni su stime basate sui seggi già scrutinati. I risultati e i numeri definitivi si conosceranno solo domani.

Le coalizioni

Alla Camera il Centrodestra oscilla tra il 41 e il 45%, il centrosinistra tra il 25,5 e il 29.9%, Il M5S tra il 13.5 e il 17,5%, Azione-Calenda-Italia Viva tra il 6.5 e l’8.5%, Italexit tra l’0.5 e il 2.5%

I seggi

Opinio Italia-Rai: Per la Camera la stima dei seggi, con una copertura del campione dell’80%, alle 23.00 indica per il centro destra una forchetta tra 227 e 257 seggi, per il Centro sinistra tra 78 e 98, per il Movimento 5 stelle tra 36 e 56, per Azione-Italia viva tra 15 e 25. Italexit zero seggi.