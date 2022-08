Elezioni regionali, gli 8 messinesi candidati con Sicilia Vera - Tempostretto

Cateno De Luca ha presentato i nomi della seconda lista: "Squadra meravigliosa"

MESSINA – “Orgogliosi” e pronti alla competizione. Come è accaduto la scorsa settimana con la lista De Luca sindaco di Sicilia, sono stati presentati questa mattina in un locale di Piazza Duomo i nomi dei candidati messinesi alle regionali, stavolta nella lista di Sicilia Vera. Sono otto: Danilo Lo Giudice, Filippo Ricciardi, Antonio Restuccia, Marco Vicari, Eugenio Aliberti, Serena Giannetto, Stefania Giuffrè, Daniela Bruno.

De Luca: “Cambierà tutto”

Ad aprire la mattinata è stato il breve intervento di Pippo Lombardo, presidente di Sicilia Vera: “Sono orgoglioso di questa lista. Una lista competitiva. Si parte con un progetto importante, cambierà tutto”. Poi i candidati. Si va dal sindaco di Santa Teresa di Riva, già parlamentare regionale, Danilo Lo Giudice, ai sindaci di Limina e Rodì Milici Filippo Ricciardi ed Eugenio Aliberti.

E ancora l’esperienza politica di Daniela Bruno, Marco Vicari e Antonio Restuccia, tutto con precedenti ruoli da consiglieri provinciali o comunali, oltre all’ex M5s Serena Giannetto, consigliere comunale di Messina in quota Basile. Prima esperienza politica, invece, per Stefania Giuffrè, avvocata e imprenditrice nel settore agricolo.

“Orgoglio siculo si presenta lunedì”

Cateno De Luca, poi, ha concluso: “La lista Orgoglio Siculo con Cateno sarà presentata lunedì. È fondamentale tornare orgogliosi, è una parola chiave. Spesso c’è preoccupazione nel dire sono siciliano. Essere orgogliosi di ciò che si è invece è fondamentale. Ma c’è un grande lavoro da fare, non si può essere orgogliosi quando sai che vali poco. Liberare la Sicilia è questo, tornare orgogliosi e riscoprire il proprio valore. La nostra strategia politica si basa su tre liste alla pari, che hanno composizioni e strategie diverse e precise. Questa settimana è dedicata a Sicilia Vera. Non ho dubbi sulla capacità di queste donne e uomini di dare il loro contributo. Sono di alto profilo, in tutte le province, e noi non vendiamo i nostri spazi a lobby o candidati uscenti, questo ci distingue. Le fibrillazioni delle altre liste non ci riguardano. Questa è una squadra meravigliosa, ci sarà una bella competizione”.

