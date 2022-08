"De Luca sindaco di Sicilia": a Palermo presentati candidati e liste - Tempostretto

Simboli, nomi e attacchi agli avversari da parte dell'ex sindaco di Messina, che si prepara alle elezioni del prossimo 25 settembre

PALERMO – Doppio impegno palermitano per Cateno De Luca e Sicilia Vera. L’ex sindaco di Messina, attualmente candidato alla presidenza della Regione Siciliana, ha presentato nel capoluogo i candidati della lista “De Luca sindaco di Sicilia”. Contemporaneamente, Pippo Lombardo e Ismaele La Vardera, rispettivamente presidente di Sicilia Vera e di Sud chiama Nord, hanno depositato le nove liste a sostegno della candidatura.

De Luca: “I primi anche a presentare nomi e simboli”

I candidati sono sedici, tutti provenienti da diversi settori e al fianco di De Luca per la corsa alle regionali. Il leader di Sicilia Vera non ha lesinato attacchi agli avversari: “Siamo stati i primi a presentare un programma di governo della Sicilia. Ho ufficializzato la mia candidatura a governatore della Sicilia già ad ottobre dello scorso anno. E gli altri? In meno di 24 ore abbiamo assistito al festival dei candidati. Stamattina siamo stati i primi anche a depositare i simboli con la convalida di tutta la documentazione a supporto che abbiamo preparato. Stiamo portando avanti una campagna elettorale come se fosse l’elezione del sindaco di Sicilia. Aspettiamo tutti sul nostro campo”.

L’ironia sul centrodestra

De Luca prosegue parlando del centrodestra e ironizzando sulle scelte di Fratelli d’Italia: “Ho già ordinato un mazzo di rose da inviare a Giorgia Meloni perché ci ha fatto due regali. Il primo è stato quello di aver bruciato la candidatura di Raffaele Stancanelli, che sarebbe stata una candidatura insidiosa per me. L’altro regalo è stato scegliere, tra i nomi proposti da Silvio Berlusconi, quello di Renato Schifani”.

I nomi

Nella lista “De Luca sindaco di Sicilia” ci sono: Pio Siragusa, presidente del Consiglio comunale di Corleone; Tommaso Gargano, imprenditore; Igor Gelarda, consigliere comunale uscente di Palermo; Salvatore Geraci, sindaco di Cerda; Luigi Cino, sindaco di Camporeale; Salvatore Sanfilippo, già sindaco di Santa Flavia; Michele Gangi, medico odontoiatra; Filippo Romano, impiegato al Genio Civile di Palermo, Antonella Panzeca, dirigente dipartimento autonomie locali; Piera Chiarenza già assessore e consigliere comunale di Balestrate; Salvina Profitta, psicologa e psicoterapeuta; Francesca Coco, insegnante; Gianluca Calì, imprenditore; Thiyagarajah Ramani, vice presidente Consulta delle culture al comune di Palermo.

“Il sedicesimo candidato molto probabilmente sarà un De Luca”, comunica il suo ufficio stampa.

A Palermo il prossimo 18 agosto la presentazione dei candidati di Sicilia Vera.

Le liste depositate

E intanto, le nove liste sono state depositate da Lombardo e La Vardera. Si tratta di “De Luca sindaco di Sicilia”, “Sicilia Vera”, “Orgoglio Siculo con Cateno”, “Impresa Sicilia”, “Terra d’Amuri”, “Basta Mafie”, “Lavoro in Sicilia”, “Giovani Siciliani” e “Autonomia siciliana”. “Siamo abituati ad impegnarci senza risparmiarci – ha dichiarato Lombardo -. Crediamo fortemente in questo progetto e siamo certi che il progetto politico proposto da Cateno De Luca rappresenti l’unica possibilità per la Sicilia di cambiare finalmente”.