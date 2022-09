Elezioni, tutti i numeri e i dati utili a Messina - Tempostretto

Quanti sono i votanti, quando si vota, quando cominciano gli spogli. Le politiche e le regionali in cifre a Messina

Domani, domenica 25 settembre si voterà dalle ore 7 alle 23, per le elezioni politiche e regionali 2022.

Per le politiche gli elettori a Messina sono 178.926, di cui 84.143 uomini e 94.783 donne. Per le regionali invece gli elettori a Messina sono 191.435, di cui 90.756 uomini e 100.679 donne.

Come da consuetudine, nel corso della votazione, si procederà alla rilevazione dell’affluenza degli elettori alle urne. In particolare domani la rilevazione sarà effettuata alle ore 12, alle 19 e alle 23, in coincidenza con la chiusura dei seggi, cui seguirà lo scrutinio prima per l’elezione al Senato della Repubblica e poi alla Camera dei Deputati.

Le operazioni di scrutinio riprenderanno alle ore 14 di lunedì 26 con l’elezione del Presidente della Regione Siciliana per poi completare con gli eletti all’Assemblea Regionale Siciliana.

Oggi, sabato 24, alle ore 16 costituzione dei seggi elettorali. Sono 30 i presidenti di seggio già sostituiti dall’Ufficio Elettorale di Palazzo Zanca, a seguito della rinuncia presentata alla Corte d’Appello di Messina; 323 gli scrutatori surrogati dall’Ufficio Elettorale.