Elly Schlein a Torre Faro: “No al ponte, sì a una nuova mobilità per lo Stretto”

La segretaria del Pd propone infrastrutture e servizi ma non la grande opera: "Operazione ponte poco trasparente. La mobilità va migliorata ora e non tra 20 anni"

MESSINA – La segretaria del Pd Elly Schlein è arrivata intorno alle 12.30 a Messina, a Torre Faro, attesa da un folto gruppo di cittadini, tra No Ponte, espropriandi, iscritti al partito, politici locali e regionali, giornalisti e semplici curiosi.

Schlein: “Il ponte un progetto sbagliato”

In un affollato (e difficile da vivere) punto stampa, Elly Schlein è stata breve e ha subito toccato i temi cardine: “Voglio ringraziare tutte le persone che sono venute oggi e hanno voluto partecipare per dire insieme a noi no al progetto sbagliato di questo ponte, portato avanti dal ministro Salvini, noncurante che si tratti di un progetto dannoso, sbagliato. Lo abbiamo visto anche in Parlamento quando è emerso che la relazione di un comitato scientifico ha chiarito che non sono state fatte le prove del vento, parlato degli eventi sismici. Ci chiediamo perché tutta questa fretta, che sembra una fretta elettorale”.

“La mobilità va migliorata adesso”

E ancora: “Continuiamo a pensare che in Sicilia e anche in Calabria serva un grande investimento per migliorare la mobilità adesso, non tra 15 o 20 anni, ma adesso. La gente ci racconta le difficoltà di spostarsi oggi, i siciliani e i calabresi non sono cittadini di serie B e meritano investimenti adeguati. Invece la strada intrapresa dai governi regionali che hanno lo stesso colore di quello nazionale è stata un’altra e ha anche sottratto fondi Fsc che invece andavano spesi per lo sviluppo delle due Regioni. Oggi siamo qui per ribadire che siamo contrari”.