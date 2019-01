Baracche, tre emendamenti di Lo Giudice: "40 milioni e beni all'Arisme"

MESSINA - “Ho ascoltato e apprezzato le parole del presidente della Regione Nello Musumeci nell’intervista rilasciata a Tempostretto in relazione al risanamento della città di Messina per quanto concerne l’emergenza abitativa e le baracche. Alle parole è bene che seguano al più presto dei fatti concreti e per questo ho presentato alcuni emendamenti che spero il Governo sostenga durante la discussione dei prossimi documenti finanziari”.

A parlare è il deputato regionale Danilo Lo Giudice, il quale spiega che “con queste norme voglio sostenere il lavoro della Arisme, l’Agenzia appena creata dalla Regione per il risanamento e la riqualificazione di Messina”. Lo Giudice ha sottolineato che i tre emendamenti da lui presentati “permetteranno di destinare 40mila euro all’Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana di Messina e di trasferire alla stessa Agenzia i terreni e gli immobili acquisiti o realizzati dall’Istituto autonomo case popolari della Città dello Stretto. In questo modo – prosegue Lo Giudice, presidente del Gruppo misto all’Ars – potremo finalmente rendere operativa l’Agenzia con fondi e beni che le permetteranno di adempiere ai compiti per i quali è stata creata. Potrà cioè operare a pieno titolo avendo la disponibilità delle risorse finanziarie”.