Emergenza sanità alle Eolie, via al processo per la morte di Giovanni Lucchese - Tempostretto

L'elettricista morì a Palermo dove arrivò dopo un travagliatissimo accesso al Pronto soccorso di Lipari

PALERMO – Non c’è soltanto Lorenza Famularo. Se lo stato della sanità alle isole Eolie è un’emergenza è proprio perché il caso simbolo della giovane non è un episodio isolato.

Il 30 agosto 2021 è morto a Palermo Giovanni Lucchese, ricoverato d’urgenza dopo un incidente alle isole. Anche questa inchiesta, nata dalla denuncia dei familiari, secondo la Procura doveva andare in soffitta. Ma i parenti, assistiti dall’avvocato Francesco Rizzo, si sono opposti e oggi a Palermo si apre l’udienza preliminare.

L’elettricista è scivolato in motorino in contrada Due Vie a Lipari e ha atteso a lungo che arrivasse un’ambulanza adeguata alle strette vie di Lipari. Dopo una lunghissima attesa al pronto soccorso isolano, Lucchese è stato trasferito in elicottero all’ospedale Villa Sofia di Palermo per l’intervento urgente di cui necessitava e lì è morto, forse perché arrivato troppo tardi, come ipotizza la famiglia,

Dopo tre richieste di archiviazione da parte del pubblico ministero di Palermo, contro la famiglia che dice no, anche sulla scorta delle indagini difensive svolte dall’avvocato Rizzo, alla prossima udienza il giudice per l’udienza preliminare deciderà se proseguire le indagini, disporre imputazione coatta o decreto di archiviazione.