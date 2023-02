Morte della 22enne Lorenza Famularo, il caso è ancora aperto - Tempostretto

Non sarà archiviato il caso della giovane di Lipari, scomparsa nel 2020 dopo 5 giorni di andirivieni dal pronto soccorso

BARCELLONA – Non ci sarà alcuna archiviazione e il caso è ancora aperto. È questa la decisione del giudice per l’udienza preliminare di Barcellona sul caso di Lorenza Famularo, la giovane di Lipari scomparsa nel 2020 dopo 5 giorni di andirivieni dal pronto soccorso e diventata simbolo della lotta degli isolani per salvare l’ospedale delle Eolie. Gli atti, ha disposto il giudice dopo qualche giorno di riserva, vanno alla Procura generale di Messina, che potrà procedere autonomamente e andare oltre le due ipotesi di responsabilità, individuate dalla procura di Barcellona che ha però poi concluso che le ipotesi non reggevano.

Contro la richiesta di archiviazione si sono opposti i familiari di Lorenza, assistiti dagli avvocati Nunzio Rosso e Vincenzo La Cava, e la stessa Procura generale di Messina che ha avocato il fascicolo.

Articoli correlati