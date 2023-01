Entra in casa della ex dal balcone e la minaccia, in carcere marito violento - Tempostretto

Barcellona. L'uomo aveva il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla moglie separata, ma non si è fermato

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Neppure il braccialetto elettronico ha fermato il pregiudicato barcellonese, in carcere per stalking e maltrattamenti. Vittima la ex moglie, che lo aveva denunciato per le vessazioni subite. Per questo all’uomo era già stato notificato il divieto di avvicinamento alla donna. I due erano separati da tempo e proprio per le minacce subite lui aveva anche il braccialetto elettronico.

Tutti provvedimenti che non gli hanno impedito, ieri pomeriggio, di arrampicarsi lungo la grondaia dello stabile dove abita lei, passare per il balcone ed entrare in casa, minacciandola. A sottrarla alla furia dell’ex marito sono stati gli agenti del Commissariato di Barcellona. Il pregiudicato si è scagliato anche contro di loro, quando sono arrivati, guadagnandosi le matte. Adesso è dietro le sbarre.