Eolie, dal 15 luglio partenze da Capo d’Orlando

La nuova linea sarà affidata dalla Regione per tre anni. Corse per Vulcano, Salina e Lipari

Palermo – Via libera della Regione al servizio di collegamento marittimo per le isole Eolie da Capo d’Orlando. La nuova linea, che verrà assegnata per tre anni dall’assessorato regionale alle Infrastrutture, partirà il prossimo 15 luglio e si andrà ad aggiungere alle corse da e per Milazzo. Dal porto orlandino gli aliscafi raggiungeranno Vulcano, Marina di Salina, Lipari e viceversa.

Il ruolo della Lega

“E’ il risultato di un impegno che come Lega abbiamo assunto e che trova finalmente attuazione”, afferma Luca Sammartino, deputato regionale della Lega. Anche il segretario regionale del partito Nino Germanà e il deputato regionale Pippo Laccoto sottolineano che “il nuovo collegamento via mare è un’occasione straordinaria per incrementare i flussi turistici attorno all’area tirrenica che insiste su Capo d’Orlando e i comuni limitrofi, con un servizio nuovo che certamente riceverà apprezzamento dai passeggeri e dai turisti, e alleggerirà il peso dei collegamenti su Milazzo. Viene rafforzato il ruolo del porto di Capo d’Orlando, come snodo fondamentale nei collegamenti verso l’arcipelago eoliano, con ricadute significative in termini di mobilità, economia e attrattività del territorio”.

Il pressing di ScN

Proprio ieri il deputato regionale di Sud Chiama Nord Pippo Lombardo aveva sollecitato l’assessorato, in Commissione, sul dossier collegamento Eolie-Capo d’Orlando”.

L’impegno di Forza Italia

“Tutto è cominciato con una mia richiesta di audizione in Commissione e una successiva sollecitazione al Presidente della Regione e all’Assessore Aricò per attivare i collegamenti marittimi tra Capo d’Orlando, Lipari e Santa Marina Salina – svela la deputata regionale di Forza Italia Bernardette Grasso – Il nodo cruciale era la copertura finanziaria, senza la quale il servizio non poteva essere avviato. Con determinazione ho presentato un emendamento – insieme all’on. Galluzzo – affinché si trovasse una soluzione concreta. Oggi, con grande soddisfazione, posso comunicarvi che il decreto di pre-informativa per l’indizione della gara è stato sottoscritto dal Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture”.