Collegamenti Eolie da Capo d’Orlando, Lombardo vuole i dati per potenziare la provincia

Sud chiama nord denuncia i ritardi nel procedimento necessario per attivare le nuove linee

Palermo – Non un semplice collegamento ma un volano indispensabile per lo sviluppo del territorio provinciale. Questo è, per Sud Chiama Nord, il collegamento marittimo isole Eolie -Capo d’Orlando. La Commissione competente all’Ars sta quindi studiando la rimodulazione delle tratte ma mancano i dati aggiornati sul flusso di traffico passeggeri.

La denuncia di Lombardo

Lo denuncia Giuseppe Lombardo, che torna a chiedere il report completo: “Vogliamo essere messi tutti nelle condizioni di dare un contributo concreto alla crescita economica della nostra provincia, potenziando i servizi turistici e creando reali opportunità per il territorio”.

I ritardi all’Ars

Il deputato regionale di Sud chiama Nord evidenzia come, a distanza di mesi, non siano ancora arrivati gli atti richiesti nella seduta del 21 gennaio scorso: il Contratto di Servizio completo di tutti gli allegati, i dati aggiornati sui flussi di passeggeri da Milazzo da e per le Eolie e, soprattutto, l’analisi dell’impatto economico di ogni corsa: “Questi elementi sono indispensabili per valutare in modo responsabile se sia necessario attivare nuove corse o eventualmente spostarne da Milazzo a Capo d’Orlando, evitando spese inutili e capendo dove e come reperire nuove risorse”.

L’esponente di Sud Chiama Nord ricorda che durante l’ultima seduta della commissione ha chiesto formalmente al presidente, on. Giuseppe Carta, di reiterare la richiesta già avanzata – e a oggi non evasa o solo parzialmente soddisfatta – lo scorso 5 febbraio. Alla presente nota è allegata copia della richiesta ufficiale.

L’importanza del collegamento

“Una struttura di collegamento come quella tra Capo d’Orlando e le Eolie non è un semplice servizio di trasporto, ma un volano strategico per il turismo, per l’economia locale di tutto il comprensorio dei Nebrodi e per l’occupazione – prosegue Lombardo. “La stagione estiva è ormai alle porte e non possiamo più permetterci ritardi. È necessario applicare pienamente il contratto di servizio e dare risposte chiare e rapide agli operatori, ai cittadini e ai turisti. Capo d’Orlando e le Eolie meritano collegamenti veloci, efficienti e pianificati con lungimiranza”.