Eolie. No a diminuzione corse, Federalberghi chiede una proroga

Federalberghi Isole Eolie – Sicilia chiede una proroga alla diminuzione del numero di corse da e per le Eolie prevista per il prossimo 4 settembre

EOLIE – Non si è ancora conclusa la stagione turistica, principale periodo di lavoro per l’arcipelago eoliano, che già si prevede una diminuzione –il prossimo 4 settembre- del numero di corse giornaliere nelle tratte che partono da Palermo e da Messina.

Si chiede di prolungare la stagione sino al 30 settembre

Sulla questione è intervenuto Cristian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie – Sicilia che chiede una proroga all’assessore Falcone: «Le ripercussioni negative sul turismo eoliano sarebbero evidenti –dichiara Del Bono- Da una parte si priva l’arcipelago dall’importante bacino di utenza rappresentato dalla Sicilia occidentale e dall’aeroporto di Palermo. Dall’altra si penalizzano i collegamenti con la Città Metropolitana di Messina. Qui le corse saranno ridotte da cinque a tre ma con l’Isola di Stromboli, particolarmente, svantaggiata perché passa dalla possibilità di essere raggiunta da Messina con 4 corse (2 con cambio) a una sola molto scomoda che prevede ben cinque ore di navigazione e zero corse la domenica».

Del Bono ha quindi concluso specificando come nel nuovo bando sia già previsto un prolungamento della stagione sino al 30 settembre, ma “non sono ancora in atto e come ogni anno le amministrazioni locali si trovano costrette a dover richiedere un’estensione dell’orario estivo”.