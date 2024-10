Ersu Messina, assegnate borse di studio a tutti gli aventi diritto

Scorrimento della graduatoria fino a conclusione

Ersu Messina, con provvedimento del 3 ottobre, ha approvato un ulteriore scorrimento della graduatoria di “primo anno” per 685mila euro dichiarando vincitori della Borsa di Studio A.A. 2023/2024 148 studenti meritevoli, ma privi di mezzi finanziari per sostenere il percorso di studio.

L’Ersu Messina, infatti, ha effettuato una ricognizione sui fondi a disposizione per assicurare la totale copertura delle borse di studio per gli studenti dichiarati idonei e non ancora assegnatari nell’Anno Accademico 2023/24.

Un contributo determinante che ha permesso all’Ersu Messina di raggiungere l’obiettivo del pagamento delle borse di studio con la copertura del 100% degli aventi diritto.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Ersu Messina, Andrea Carmelo D’Aliberti: “Ringrazio i componenti del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Bottaro, in rappresentanza dei professori di ruolo e dei ricercatori, Alberto Armone, Andrea Sciarrone e Dario Nostro, in rappresentanza degli studenti universitari, la direttrice, Antonella Costantino, e gli Uffici dell’Ersu di Messina per avere collaborato fattivamente al raggiungimento di questo importantissimo obiettivo”.

Le borse di studio sono finanziate oltre che dal gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, da risorse proprie dell’Ente, dalla quota del Fondo Integrativo Statale (FIS) per le borse di studio resa disponibile dal MUR, dalle risorse addizionali del PNRR, del PR FSE + Sicilia 2021–2027, nonché da eventuali altre risorse assegnate e disponibili.