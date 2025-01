Esenzioni ticket non corrette, “l’Asp accoglie i primi 220 ricorsi”

L'iniziativa dell'Adiconsum Cisl di Messina: "Percorsa la strada giusta a tutela di tanti lavoratori e pensionati"

MESSINA – L’iniziativa dell’Adiconsum Cisl di Messina per il pagamento delle esenzioni ticket non corrette. Con una nota inviata all’Associazione consumatori del sindacato, “l’Asp ha comunicato di aver accolto una parte dei ricorsi curati, predisposti e inviati dall’Adiconsum, contro le richieste di recupero dei ticket sanitari non pagati per l’anno 2013 a causa di errori nel calcolo delle esenzioni”. Ad annunciarlo è la stessa Cisl.

“Sinora – precisa la responsabile di Adiconsum Cisl Messina, Rossella Canni – abbiamo ricevuto la risposta di accoglimento per circa 220 ricorsi su 340 presentati. Riteniamo che anche gli altri, per i quali attendiamo naturalmente riscontro, avranno lo stesso risultato». Adiconsum aveva eccepito, attraverso i propri legali, la prescrizione relativa alla pretesa di pagamento avanzata dall’Azienda sanitaria provinciale relativamente all’anno 2013.

“Si tratta di un grande risultato, anche seppur parziale al momento – continua Canni – perché sulla vicenda abbiamo da subito attivato tutte le nostre strutture, anche di Federazione, a tutela di tanti lavoratori e pensionati, che hanno ricevuto richieste di somme anche importanti. Tanti cittadini, spesso in buona fede, si sono ritrovati con cartelle da pagare per le quali ignoravano il motivo. Siamo soddisfatti che l’interlocuzione avviata dalla Cisl con l’Asp abbia portato a questo risultato che va nella direzione della tutela di tanti cittadini, lavoratori e pensionati”.

“Ricordo che sono state centinaia le persone e gli anziani, molti con pensioni minime, che si sono rivolte ai nostri uffici mostrando preoccupazione per quanto ricevuto – aggiunge la sindacalista – abbiamo ricevuto in pochi giorni verbali o ingiunzioni per accertamenti su autocertificazioni di esenzioni ticket che non fornivano informazioni nemmeno sufficienti a verificare ed eventualmente opporsi al provvedimento. Ci siamo subito messi in moto come Adiconsum e abbiamo percorso la strada che, alla fine, è risultata giusta”.

