Esplosione in abitazione a Tortorici, morta donna di 65 anni - Tempostretto

E' deceduta al "Cannizzaro di Catania". Era rimasta gravemente ferita venerdì scorso insieme ad altre tre persone che si trovavano con lei in cucina per preparare dolci pasquali

TORTORICI – E’ deceduta all’ospedale “Canizzaro” di Catania la signora di 65 anni (A. S.) che lo scorso 7 aprile si trovava all’interno dell’abitazione di Tortorici dove è esplosa una bombola mentre all’interno della cucina si trovavano quattro persone, tra le quali due ragazzini di 14 e 12 anni. Solo uno di loro ha riportato ferite lievi ed è stato già dimesso. Le condizioni degli altri quattro feriti erano apparse subito delicate. La nuora della donna con il figlio dodicenne sono ricoverati a Palermo ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. La 65enne è deceduta dopo tre giorni di agonia. Lo scorso venerdì pomeriggio stavano preparando dei dolci per la Pasqua. Sono ancora in corso le indagini per stabilire le cause dell’esplosione.