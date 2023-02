Estate addosso 2022, ultimati i pagamenti delle borse di inclusione sociale - Tempostretto

L'iniziativa ha offerto la possibilità ai giovani partecipanti di essere inseriti in cinquantadue aziende ospitanti pubbliche e private

MESSINA – Si è conclusa, con il pagamento di tutti i beneficiari, la seconda edizione del progetto “Estate Addosso 2022” che ha visto la partecipazione di 676 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni. L’iniziativa (realizzata nell’ambito dell’intervento Me.7.1.1. Pon 2014-2022) ha offerto la possibilità ai giovani partecipanti di essere inseriti in cinquantadue aziende ospitanti pubbliche e private, dove sono stati impegnati a svolgere attività lavorativa giornalmente ed hanno avuto modo di acquisire il senso di responsabilità, oltre che la soddisfazione di avere un corrispettivo economico. In quest’ottica “grazie alla figura professionale dei tutor aziendali – dichiara la presidente della Messina Social City, Valeria Asquini – il progetto ha riscontrato un’importante valenza educativa per avere sostenuto e accompagnato giovani inoccupati o disoccupati messinesi”.