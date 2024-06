Europee: come hanno votato i 108 comuni della provincia di Messina

I numeri dal portale Eligendo del ministro dell'Interno: Forza Italia batte tutti, Libertà vola nella ionica, la Lega più del Pd

Come hanno votato i 108 comuni della provincia di Messina alle Europee? Analizzando i dati ufficiali del portale Eligendo del ministero dell’Interno, si scopre come su 108 comuni in ben 48 abbia trionfato Forza Italia, contro le 31 “vittorie” di Libertà di Cateno De Luca. Il terzo partito più votato è stato quello della premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, al primo posto in 18 comuni. Poi la Lega con 6, davanti a Pd (4) e Movimento 5 stelle (un solo comune, Santo Stefano di Camastra).

Libertà è il partito più votato

Libertà è stato in generale il partito più votato, con il 21,71% (46.821 voti), davanti a Forza Italia 20,42% (44.052 voti) e Fratelli d’Italia 18,15% (39,142 voti).

Il primi tre partiti comune per comune

Acquedolci: Lega 28,07% (633 voti), Forza Italia 21,46% (484 voti), Fratelli d’Italia 19,07% (430 voti)

Alcara Li Fusi: Forza Italia 61,56% (482 voti), Fratelli d’Italia 10,98% (86 voti), Pd 10,73% (84 voti)

Alì: Libertà 37,30% (69 voti), Fratelli d’Italia 23,78% (44 voti), Forza Italia 11,89% (22 voti)

Alì Terme: Libertà 34,97% (307 voti), Forza Italia 12,98% (114 voti), Fratelli d’Italia 12,87% (113 voti)

Antillo: Lega 57,83% (240 voti), Pd 12,77% (53 voti), Libertà 12,29% (51 voti)

Barcellona Pozzo di Gotto: Fratelli d’Italia 23,77% (3.231 voti), Forza Italia 21,75% (2.957 voti), Libertà 20,98% (2.852 voti)

Basicò: Forza Italia 47,11% (106 voti), Fratelli d’Italia 37,33% (84 voti), Pd 7,11% (16 voti)

Brolo: Lega 24,04% (805 voti), Forza Italia 17,41% (583 voti), Fratelli d’Italia 17,11% (573 voti)

Capizzi: Forza Italia 33,52% (350 voti), Fratelli d’Italia 24,71% (258 voti), Lega 16,57% (173 voti)

Capo d’Orlando: Forza Italia 22,79% (1.115 voti), Fratelli d’Italia 14,60% (714 voti), Libertà 12,26% (600 voti)

Capri Leone: Forza Italia 66,07% (1.470 voti), Lega 8,22% (183 voti), Movimento 5 stelle 6,11% (136 voti)

Caronia: Forza Italia 29,62% (367 voti), Fratelli d’Italia 26,31% (326 voti), Lega 15,09% (187 voti)

Casalvecchio siculo: Pd 42,19% (135 voti), Libertà 34,06% (109 voti), Fratelli d’Italia 5,31% (17 voti)

Castel di Lucio: Forza Italia 23,32% (135 voti), Fratelli d’Italia 19,52% (113 voti), Pd 18,48% (107 voti)

Castell’Umberto: Forza Italia 51,54% (584 voti), Libertà 10,24% (116 voti), Fratelli d’Italia 10,15% (115 voti)

Castelmola: Libertà 30,68% (127 voti), Fratelli d’Italia 28,99% (120 voti), Forza Italia 19,57% (81 voti)

Castroreale: Forza Italia 37,43% (375 voti), Pd 22,75% (228 voti), Fratelli d’Italia 16,17% (162 voti)

Cesarò: Forza Italia 28,41% (281 voti), Pd 20,22% (200 voti), Fratelli d’Italia 20,12% (199 voti)

Condrò: Fratelli d’Italia 42,58% (132 voti), Forza Italia 22,90% (71 voti), Libertà 15,81% (49 voti)

Falcone: Forza Italia 32,71% (522 voti), Fratelli d’Italia 19,55% (312 voti), Libertà 16,29% (260 voti)

Ficarra: Forza Italia 38,69% (231 voti), Pd 17,92% (107 voti), Fratelli d’Italia 14,24 (85 voti)

Fiumedinisi: Libertà 66,54% (338 voti), Movimento 5 stelle e Forza Italia entrambi 9,45% (48 voti)

Floresta: Forza Italia 34,17% (82 voti), Lega 26,52% (63 voti), Fratelli d’Italia 20,83% (50 voti)

Fondachelli–Fantina: Forza Italia 45,69% (175 voti), Fratelli d’Italia 31,85% (122 voti), Libertà 9,14% (35 voti)

Forza d’Agrò: Libertà 33,27% (174 voti), Fratelli d’Italia 17,97% (94 voti), Lega 13,77% (72 voti)

Francavilla di Sicilia: Fratelli d’Italia 40,38% (504 voti), Forza Italia 19,87% (248 voti), Libertà 12,98% (162 voti)

Frazzanò: Forza Italia 59,44% (148 voti), Movimento 5 stelle 10,04% (25 voti), Fratelli d’Italia 9,64% (24 voti)

Furci Siculo: Lega 36,89% (494 voti), Libertà 22,70% (304 voti), Fratelli d’Italia 10,08% (135 voti)

Furnari: Fratelli d’Italia 26,28% (287 voti), Forza Italia 20,79% (227 voti), Libertà 16,76% (183 voti)

Gaggi: Libertà 25,70% (268 voti), Forza Italia 24,93% (260 voti), Fratelli d’Italia 15,15% (158 voti)

Galati Mamertino: Forza Italia 38,56% (401 voti), Fratelli d’Italia 19,62% (204 voti), Pd 14,71% (153 voti)

Gallodoro: Libertà 29,69% (38 voti), Fratelli d’Italia 24,22% (31 voti), Forza Italia 19,53% (25 voti)

Giardini Naxos: Libertà 28,38% (765 voti), Fratelli d’Italia 19,14% (516 voti), Pd 13,20% (356 voti)

Gioiosa Marea: Fratelli d’Italia 30,62% (710 voti), Forza Italia 15,35% (356 voti), Pd 15,18% (352 voti)

Graniti: Libertà 35,39% (252 voti), Forza Italia 29,35% (209 voti), Fratelli d’Italia 20,08% (143 voti)

Gualtieri Sicaminò: Libertà 53,50% (344 voti), Forza Italia 13,69% (88 voti), Fratelli d’Italia 11,98% (77 voti)

Itala: Libertà 47,71% (292 voti), Forza Italia 16,50% (101 voti), Fratelli d’Italia 11,11% (68 voti)

Leni: Forza Italia 40,86% (143 voti), Fratelli d’Italia 19,43% (68 voti), Libertà 9,43% (33 voti)

Letojanni: Libertà 30,78% (314 voti), Fratelli d’Italia 26,37% (269 voti), Pd 10,69% (109 voti)

Librizzi: Forza Italia 27,81% (173 voti), Libertà 22,83% (142 voti), Fratelli d’Italia 21,38% (133 voti)

Limina: Libertà 57,35% (238 voti), Fratelli d’Italia 25,06% (104 voti), Forza Italia 5,30% (22 voti)

Lipari: Forza Italia 32,52% (1.243 voti), Fratelli d’Italia 25,22% (964 voti), Pd 9,42% (360 voti)

Longi: Forza Italia 45,92% (360 voti), Fratelli d’Italia 10,33% (81 voti), Pd 10,08% (79 voti)

Malfa: Forza Italia 45,14% (144 voti), Fratelli d’Italia e Pd entrambi a 16,61% (53 voti)

Malvagna: Forza Italia 25,84% (54 voti), Libertà 18,66% (39 voti), Fratelli d’Italia 17,22% (36 voti)

Mandanici: Libertà 50,18% (140 voti), Fratelli d’Italia 12,19% (34 voti), Lega 10,04% (28 voti)

Mazzarà Sant’Andrea: Forza Italia 61,68% (264 voti), Fratelli d’Italia 10,75% (46 voti), Libertà 7,48% (32 voti)

Merì: Forza Italia 30,84% (264 voti), Fratelli d’Italia 26,40% (226 voti), Libertà 22,66% (194 voti)

MESSINA: Libertà 29,10% (20.051 voti), Fratelli d’Italia 14,32% (9.867 voti), Pd 13,76% (9.484 voti)

Milazzo: Forza Italia 23,85% (2.467 voti), Fratelli d’Italia 21,80% (2.255 voti), Libertà 15,96% (1.651 voti)

Militello Rosmarino: Forza Italia 47,62% (180 voti), Fratelli d’Italia 16,67% (63 voti), Lega 10,58% (40 voti)

Mirto: Pd 32,65% (128 voti), Forza Italia 28,83% (113 voti), Fratelli d’Italia 9,69% (38 voti)

Mistretta: Forza Italia 32,49% (542 voti), Fratelli d’Italia 27,04% (451 voti), Movimento 5 stelle 11,99% (200 voti)

Moio Alcantara: Fratelli d’Italia 23,85% (52 voti), Forza Italia 16,06% (35 voti), Pace terra dignità 13,76% (30 voti)

Monforte San Giorgio: Forza Italia 29,56% (308 voti), Libertà 25,91 (270 voti), Fratelli d’Italia 12,67% (132 voti)

Mongiuffi Melia: Libertà 58,23% (138 voti), Forza Italia 13,30% (31 voti), Lega 8,15% (19 voti)

Montagnareale: Forza Italia 27,72% (148 voti), Fratelli d’Italia 21,16% (113 voti), Libertà 20,04% (107 voti)

Montalbano Elicona: Forza Italia 31,36% (259 voti), Fratelli d’Italia 29,90% (247 voti), Lega 10,17% (84 voti)

Motta Camastra: Fratelli d’Italia 46,84% (163 voti), Forza Italia 26,72% (93 voti), Libertà 10,92% (38 voti)

Motta d’Affermo: Fratelli d’Italia 26,13% (87 voti), Pd 21,92% (73 voti), Forza Italia 20,42% (68 voti)

Naso: Forza Italia 22,47% (286 voti), Libertà 20,50% (261 voti), Fratelli d’Italia 17,91% (228 voti)

Nizza di Sicilia: Libertà 36,92% (518 voti), Pd 17,25% (242 voti), Fratelli d’Italia 14,04% (197 voti)

Novara di Sicilia: Forza Italia 40,29% (193 voti), Fratelli d’Italia 27,77% (133 voti), Pd e Libertà entrambi a 8,14% (39 voti)

Oliveri: Forza Italia 39,97% (524 voti), Fratelli d’Italia 23,95% (314 voti), Libertà 12,28% (161 voti)

Pace del Mela: Fratelli d’Italia 24,80% (491 voti), Libertà 21,31% (422 voti), Forza Italia 18,84% (373 voti)

Pagliara: Libertà 40,89% (166 voti), Forza Italia 17% (69 voti), Fratelli d’Italia 13,79% (56 voti)

Patti: Forza Italia 30,11% (1.388 voti), Fratelli d’Italia 19,57% (902 voti), Movimento 5 stelle 12,71% (586 voti)

Pettineo: Forza Italia 28,23% (153 voti), Fratelli d’Italia 22,14% (120 voti), Movimento 5 stelle 20,30% (110 voti)

Piraino: Fratelli d’Italia 42,21% (648 voti), Forza Italia 14,27% (219 voti), Pd e Libertà entrambi a 9,71% (149 voti)

Raccuja: Forza Italia 29,93% (123 voti), Pd 29,20% (120 voti), Fratelli d’Italia 18,49% (76 voti)

Reitano: Fratelli d’Italia 28,62% (77 voti), Movimento 5 stelle 24,54% (66 voti), 16,73% (45 voti)

Roccafiorita: Libertà 34,15% (28 voti), Fratelli d’Italia 31,71% (26 voti), Pd e Forza Italia entrambi a 10,98% (9 voti)

Roccalumera: Libertà 43,68% (626 voti), Fratelli d’Italia 14,45% (207 voti), Pd 11,44% (164 voti)

Roccavaldina: Fratelli d’Italia 42,71% (164 voti), Libertà 19,79% (76 voti), Forza Italia 10,16% (39 voti)

Roccella Valdemone: Fratelli d’Italia 35,85% (57 voti), Forza Italia 23,90% (38 voti), Libertà 15,72% (25 voti)

Rodì Milici: Fratelli d’Italia 41,09% (323 voti), Forza Italia 27,48% (216 voti), Movimento 5 stelle 7,63% (60 voti)

Rometta: Libertà 28,47% (1.011 voti), Fratelli d’Italia 21,77% (773 voti), Forza Italia 16,31% (579 voti)

San Filippo del Mela: Forza Italia 29,09% (690 voti), Fratelli d’Italia 18% (427 voti), Pd 17,07% (405 voti)

San Fratello: Lega 31,56% (480 voti), Pd 20,64% (314 voti), Forza Italia 18,01% (274 voti)

San Marco d’Alunzio: Forza Italia 51,41% (382 voti), Pd 18,17% (135 voti), Lega 8,75% (65 voti)

San Pier Niceto: Forza Italia 28,59% (253 voti), Libertà 20,23% (179 voti), Fratelli d’Italia 19,55% (173 voti)

San Piero Patti: Forza Italia 32,37% (290 voti), Fratelli d’Italia 18,53% (166 voti), Libertà 16,29% (146 voti)

San Salvatore di Fitalia: Forza Italia 62,79% (297 voti), Movimento 5 stelle 9,73% (46 voti), Lega 6,13% (29 voti)

San Teodoro: Pd 37,97% (224 voti), Lega 19,66% (116 voti), Forza Italia 18,47% (109 voti)

Sant’Agata di Militello: Forza Italia 26,33% (1.121 voti), Lega 16,61% (707 voti), Pd 14,92% (635 voti)

Sant’Alessio Siculo: Libertà 27,88% (174 voti), Forza Italia 15,54% (97 voti), Fratelli d’Italia 14,90% (93 voti)

Sant’Angelo di Brolo: Forza Italia 46,76% (592 voti), Libertà 13,74% (174 voti), Fratelli d’Italia 12,09% (153 voti)

Santa Domenica Vittoria: Fratelli d’Italia 23,81% (105 voti), Pd 21,09% (93 voti), Forza Italia 20,18% (89 voti)

Santa Lucia del Mela: Libertà 45,19% (691 voti), Pd 15,76% (241 voti), Fratelli d’Italia 11,45% (175 voti)

Santa Marina Salina: Forza Italia 23,94% (51 voti), Fratelli d’Italia 21,13% (45 voti), Pd 18,78% (40 voti)

Santa Teresa di Riva: Libertà 47,78% (1.795 voti), Fratelli d’Italia 13,68% (514 voti), Pd 12,08% (454 voti)

Santo Stefano di Camastra: Movimento 5 stelle 37,31% (773 voti), Fratelli d’Italia 27,41% (568 voti), Forza Italia 15,59% (323 voti)

Saponara: Forza Italia 30,77% (464 voti), Libertà 20,03% (302 voti), Fratelli d’Italia 18,30% (276 voti)

Savoca: Libertà 40,52% (250 voti), Pd 22,69% (140 voti), Fratelli d’Italia 15,40% (95 voti)

Scaletta Zanclea: Libertà 31,98% (228 voti), Forza Italia 27,49% (196 voti), Fratelli d’Italia 11,92% (85 voti)

Sinagra: Fratelli d’Italia 33,62% (388 voti), Forza Italia 23,14% (267 voti), Libertà 13,60% (157 voti)

Spadafora: Libertà 26,31% (734 voti), Fratelli d’Italia 19,10% (533 voti), Forza Italia 17,89% (499 voti)

Taormina: Libertà 37,43% (1.267 voti), Fratelli d’Italia 16,28% (551 voti), Forza Italia 11,73% (397 voti)

Terme Vigliatore: Fratelli d’Italia 35,38% (917 voti), Forza Italia 28,05% (727 voti), Libertà 11,11% (288 voti)

Torregrotta: Libertà 24,58% (610 voti), Fratelli d’Italia 20,67% (513 voti), Forza Italia 19,26% (478 voti)

Torrenova: Lega 56,27% (1.279 voti), Forza Italia 13,98% (316 voti), Pd 7,43% (168 voti)

Tortorici: Forza Italia 27,35% (523 voti), Pd 21,91% (419 voti), Libertà 16,06% (307 voti)

Tripi: Forza Italia 35,26% (140 voti), Fratelli d’Italia 34,51% (137 voti), Libertà 18,64% (74 voti)

Tusa: Pd 22,55% (200 voti), Forza Italia 22,10% (196 voti), Fratelli d’Italia 14,88% (132 voti)

Ucria: Forza Italia 41,51% (181 voti), Libertà 19,27% (84 voti), Lega 12,84% (56 voti)

Valdina: Libertà 31,92% (136 voti), Fratelli d’Italia 22,54% (96 voti), Forza Italia 14,08% (60 voti)

Venetico: Libertà 25,72% (340 voti), Forza Italia 20,35% (269 voti), Movimento 5 stelle 17,40% (230 voti)

Villafranca Tirrena: Fratelli d’Italia 23,91% (823 voti), Libertà 23,10 (795 voti), Forza Italia 22,69% (781 voti)